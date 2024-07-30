Жара уходит постепенно. Узгидромет о погоде на последний месяц лета

Синоптики рассказали, что август считается очень жарким месяцем по климатическим характеристикам, хотя и не таким невыносимым, как июль. В последнем летнем месяце фоновая температура начинает постепенно снижаться. А среднемесячная температура августа на территории Узбекистана ниже июля на 1,5−2,5 градуса.