Жара уходит постепенно. Узгидромет о погоде на последний месяц лета

Синоптики рассказали, что август считается очень жарким месяцем по климатическим характеристикам, хотя и не таким невыносимым, как июль. В последнем летнем месяце фоновая температура начинает постепенно снижаться. А среднемесячная температура августа на территории Узбекистана ниже июля на 1,5−2,5 градуса.
Во второй половине августа обычно чувствуется приближение осеннего сезона. Увеличивается приток прохладного воздуха. Число дней с температурой 40 градусов Цельсия и выше значительно сокращается по сравнению с июлем.
В этом году в Узбекистане август начнется с жаркой погоды. В первые пять дней месяца воздух прогреется днем до 39−41 градусов, на юге — до 42−44 градусов.
Позже жара немного спадет, и на большей части региона к концу первой декады месяца дневная температура воздуха составит 36−39 градусов, а местами на юге поднимется до 40−42 градусов.
Во второй и третьей декадах температура будет колебаться от 22−25 градусов до 17−20 градусов ночью и от 35−38 градусов до 30−33 градусов — днем.
Август предполагается засушливым. Ожидается, что месячное количество осадков будет около нормы (месячная норма — всего 2 миллиметра), а в некоторых районах — ниже нормы. И только в отдельные дни третьей декады месяца возможны кратковременные дожди.