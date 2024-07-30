Облздрав рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда под Волгоградом

Из них 8 человек госпитализированы в больницу № 25. Там же спасают жизнь 44-летнему водителю КАМАЗа, который врезался в состав. Он и 54-летняя пассажирка находятся в реанимации. Еще шесть пациенток в возрасте 20, 49 и 43 лет, женщина 31 года, двое мужчин 20 и 50 лет переведены в отделения нейрохирургии и травматологии.