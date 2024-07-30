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Облздрав рассказал о состоянии пострадавших при крушении поезда под Волгоградом

12 пациентов остаются в волгоградских больницах после крушения поезда.

Источник: Комсомольская правда

30 июля комитет здравоохранения Волгоградской области рассказал о состоянии пациентов, которые попали в больницы после крушения поезда. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, сейчас в медучреждениях оказывают помощь 12 пострадавшим, в том числе 3 детям.

Из них 8 человек госпитализированы в больницу № 25. Там же спасают жизнь 44-летнему водителю КАМАЗа, который врезался в состав. Он и 54-летняя пассажирка находятся в реанимации. Еще шесть пациенток в возрасте 20, 49 и 43 лет, женщина 31 года, двое мужчин 20 и 50 лет переведены в отделения нейрохирургии и травматологии.

— Еще трое — 16-летняя девушка, 4-летний мальчик и 43-летняя женщина — проходят лечение в отделении травматологии больницы скорой медицинской помощи № 7. Сюда же из Котельниковской ЦРБ перегоспитализируют пятилетнего ребенка, — уточнили в облздраве.

Машинист поезда госпитализирован в ведомственное медучреждение.

медицина