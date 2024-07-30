Нижегородцы жалуются на поедающих урожай карбышей

«Жалко тем, кто сами ни разу ничего не посадили, не удобряли, не поливали и не пришли в ужас от угандошенного твоего труда далеко не пятиминутного? Я свой труд уважаю, но чужой труд ценю не менее своего», — написал Анатолий Ш.