Нижегородцы жалуются на поедающих урожай карбышей

Карбыши стали темой для обсуждения в социальных сетях среди нижегородцев. Ранее женщина опубликовала видео, на котором запечатлен угодивший в капкан зверек. Она посетовала, мол карбыши съели целую грядку лука, и предупредила других дачников об опасности милого пушистика.
Видео вызвало неоднозначную реакцию. Одни нижегородцы умилились внешнему виду карбыша, называя его «мышонком» и «малышом», и, призывая женщину к ответственности за живодерство. Другие же поняли и поддержали подругу по несчастью.
«Жалко тем, кто сами ни разу ничего не посадили, не удобряли, не поливали и не пришли в ужас от угандошенного твоего труда далеко не пятиминутного? Я свой труд уважаю, но чужой труд ценю не менее своего», — написал Анатолий Ш.
«Очень злобный и прожорливый вредитель, не жалко ни чуть», — заявила Ирина Г.
«При встрече с котом или собакой атакует первым», — добавил Олег Л.
Напомним, что специалисты отдела карантина растений обнаружили карантинный сорняк, который называется повилика, в Нижегородской области.