Дорогу к строящемуся детсаду обустраивают в Иркутске

— Важно, чтобы впоследствии тяжелая техника не повредила новую проезжую часть. В настоящее время работы идут по графику. Еще предстоит решить немало задач, поэтому поручил наращивать темп. Необходимо, чтобы детсад на Нижней Лисихе принял ребятишек уже в этом году. Также в максимально сжатые сроки должен быть подготовлен подъезд к учреждению — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.