Дорогу к строящемуся детсаду обустраивают в Иркутске

Асфальтовый подъезд обустраивают в микрорайоне Нижняя Лисиха в Иркутске. Дорога будет вести к строящемуся детскому садику на 150 мест. Работы проходят в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Ремонт дороги начали на прошлой неделе от дома № 236б/7 до дома № 236в/1. Там асфальтируют проезжую часть и тротуары, восстановят газоны и освещение. Сегодня подрядчик устанавливает бордюры, а после укладки асфальта нанесут разметку и установят дорожные знаки. Ранее на этом участке образовывались большие лужи. Для решения этой проблемы установят водоотвод.
— Важно, чтобы впоследствии тяжелая техника не повредила новую проезжую часть. В настоящее время работы идут по графику. Еще предстоит решить немало задач, поэтому поручил наращивать темп. Необходимо, чтобы детсад на Нижней Лисихе принял ребятишек уже в этом году. Также в максимально сжатые сроки должен быть подготовлен подъезд к учреждению — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
К началу учебного года приведут в порядок участок протяженностью 370 метров. А вот сам детсад готов уже на 70%. Работы идут с опережением графика. Возводить учебное заведение начали в 2022 году по национальному проекту «Демография».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области продолжают благоустройство общественных пространств.