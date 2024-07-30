Mash: певица Глюкоза может лечь в реабилитационный центр в ближайшее время

Близкие певицы Глюкозы хотят положить ее в реабилитационный центр. По данным Mash, сама певица не против, она страдает от последствий нервного срыва. После скандального концерта в Красноярске юристы продюсера Максима Фадеева готовят иск, чтобы запретить артистке использовать псевдоним и петь его песни. Певица же утверждает, что Фадеев создает ей проблемы с прошлого года, пользуясь авторским правом, хотя, по ее словам, все договоренности были достигнуты еще в 2007 году, когда ее семья заплатила за песни и имя $600 тыс.