Тэмин из SHINee анонсировал сольный мини-альбом Eternal

Участник K-pop-группы SHINee Тэмин выпустит пятый сольный EP «Eternal» 19 августа. Релиз станет первой работой музыканта после того, как в марте он покинул лейбл SM Entertainment и подписал контракт с BPM Entertainment.
Треклист пластинки пока неизвестен. Согласно расписанию, опубликованному в соцсетях артиста, 1 августа увидит свет первый трейлер альбома.
Ранее SHINee представили ролик на песню Honesty к 16-й годовщине своего дебюта. Лирику к композиции написал бывший участник коллектива, Джонхен, погибший в 2017-м.