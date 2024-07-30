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Тэмин из SHINee анонсировал сольный мини-альбом Eternal

Участник K-pop-группы SHINee Тэмин выпустит пятый сольный EP «Eternal» 19 августа. Релиз станет первой работой музыканта после того, как в марте он покинул лейбл SM Entertainment и подписал контракт с BPM Entertainment.

Источник: Звук

Участник K-pop-группы SHINee Тэмин выпустит пятый сольный EP «Eternal» 19 августа. Релиз станет первой работой музыканта после того, как в марте он покинул лейбл SM Entertainment и подписал контракт с BPM Entertainment.

Треклист пластинки пока неизвестен. Согласно расписанию, опубликованному в соцсетях артиста, 1 августа увидит свет первый трейлер альбома.

Предыдущий EP Тэмина Guilty вышел осенью прошлого года.

Ранее SHINee представили ролик на песню Honesty к 16-й годовщине своего дебюта. Лирику к композиции написал бывший участник коллектива, Джонхен, погибший в 2017-м.