Древний лед с минералами привезли из Антарктиды в Петербург

Древний лед возрастом 1,2 миллиона лет с вмерзшими минералами привезли из Антарктиды в Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ). Петербургские ученые исследуют уникальные образцы, поднятые с глубины 3,5 километра в районе российской станции «Восток». Им предстоит определить возраст и происхождение находки. Об этом сообщила пресс-служба ААНИИ.
— Минеральные включения могут быть образцами подледниковых горных пород, донных отложений древнего озера, либо иметь иное происхождение, но в любом случае — они уникальны. Их природа и состав помогут изменить понимание динамики движения ледника Антарктиды, понять геологическое строение континента и экосистемы реликтового водоема, миллионы лет скрытых под мощным ледяным щитом Антарктиды, — отметил директор ААНИИ Александр Макаров.
К слову, керны удалось получить еще в феврале этого года. Тогда специалисты 69-й Российской антарктической экспедиции бурили ледяной покров реликтового озера Восток. За полтора месяца специалисты подняли на поверхность 76 метров керна льда. Размер образцов минеральных включений зеленого цвета варьируется от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
Сотрудники Лаборатории изменений климата и окружающей среды ААНИИ изучат минералогический, изотопный и биологический составы древнего льда. Это прольет свет на геологическое строение центральных районов Антарктиды, лежащих вверх по течению ледника от озера Восток. Кроме того, анализ древнего льда может дать информацию о составе микробиоты подледниковой среды в окрестностях береговой черты этого водоема.
Напомним, озеро Восток является крупнейшим на планете подледниковым водоемом. О нем стало известно в конце XX века, его площадь составляет примерно 16 тысяч квадратных метров, а толщина водного слоя — 1200 метров. В течение нескольких миллионов лет экосистема озера была изолирована от внешнего воздействия.