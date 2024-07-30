Древний лед с минералами привезли из Антарктиды в Петербург

Сотрудники Лаборатории изменений климата и окружающей среды ААНИИ изучат минералогический, изотопный и биологический составы древнего льда. Это прольет свет на геологическое строение центральных районов Антарктиды, лежащих вверх по течению ледника от озера Восток. Кроме того, анализ древнего льда может дать информацию о составе микробиоты подледниковой среды в окрестностях береговой черты этого водоема.