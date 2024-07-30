Омичей предупредили об ограничениях движения транспорта

С 12 часов до 22 часов 2 августа — по улице Партизанской на участке от Омской крепости до улицы Ленина; по улице Таубе; по улице Спартаковской на участке от улицы Партизанской до улицы Голика; по улице Петра Некрасова на участке от улицы Партизанской до улицы Голика.