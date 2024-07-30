Омичей предупредили об ограничениях движения транспорта

В связи с проведением Дня города и Сибирского международного марафона будут перекрыты центральные улицы города. Ограничения для все видов транспорта на некоторых магистралях начнут действовать уже завтра, 31 июля, и продлятся до 4 августа.
Так, с 10 часов 31 июля до 15 часов 4 августа движение будет запрещено по Соборной площади на участке от улицы Интернациональной до улицы Ивана Алексеева, по Банковскому переулку на участке от Соборной площади до улицы Певцова.
С 10 часов 2 августа до 15 часов 4 августа движение ограничат по двум полосам правой стороны улицы Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина.
С 12 часов до 22 часов 2 августа — по улице Партизанской на участке от Омской крепости до улицы Ленина; по улице Таубе; по улице Спартаковской на участке от улицы Партизанской до улицы Голика; по улице Петра Некрасова на участке от улицы Партизанской до улицы Голика.
С 21 часа 2 августа до 24 часов 3 августа — по улице Ленина на участке от улицы Ивана Алексеева до улицы Партизанской, по улице Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы.
С 6 часов до 24 часов 3 августа будет прекращено движение:
— по улице Бударина на участке от улицы К. Либкнехта до улицы Т. К. Щербанева,
— по улице Т. К. Щербанева на участке от улицы Ленина до участка автодороги от улицы Т. К. Щербанева до улицы Гагарина,
— по улице Ленина на участке от улицы Партизанской до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост,
— по улицам Ивана Алексеева и Красина,
— по улице Партизанской на участке от Омской крепости до улицы Ленина, — по улице Спартаковской,
— по улице Тарской на участке от улицы Интернациональной до улицы Спартаковской,
— по улицам Таубе и Петра Некрасова,
— по улице К. Либкнехта на участке от дома № 6 по улице К. Либкнехта до улицы Партизанской,
— по набережной Тухачевского на участке от улицы Таубе до улицы Ивана Алексеева,
— по улице Думской на участке от улицы Ленина до проспекта Карла Маркса.
С 6 часов до 14 часов 3 августа движение будет ограничено:
— по набережной Тухачевского на участке от улицы Ивана Алексеева до улицы Кемеровской,
— по улице Кемеровской на участке от набережной Тухачевского до улицы Волочаевской,
— по улице Ленина на участке от улицы Лермонтова до Ленинградской площади,
— по улице Лермонтова на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Ленина,
— по улице Б. Тито на участке от улицы Ильинской до дома № 4 по проспекту Карла Маркса,
— по улице Чкалова на участке от улицы Ильинской до улицы Ленина,
— по улице Короленко на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Комиссаровской,
— по Иртышской набережной на участке от Ленинградской площади до улицы Шаумяна,
— по улице Шаумяна на участке от улицы 9-й Ленинской до улицы 12-й Пролетарской,
— по автодороге на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 по Ленинградской площади,
— по автодороге на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 2 по Ленинградской площади,
— по улице Циолковского на участке от проспекта Карла Маркса до Иртышской набережной.