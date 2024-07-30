Блогер Трифонов: любые анонимные сведения в сети можно априори считать ложью

Стоит отметить, что конструктивная и содержательная критика всегда лишь приветствуется государством — на ее основании в том числе корректируются многие законодательные инициативы, которые впоследствии утверждаются в ином виде. Однако к вышеперечисленным критериям здоровой критики никак не относится анонимное распространение дезинформации и откровенный шантаж. В связи с этим принятый ГД РФ законопроект никак не ударит по свободе слова в РФ и не станет препятствием для выражения своей гражданской позиции, но при этом надежно отсеет тех, кто не готов нести ответственность за свои слова.