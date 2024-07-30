Мэр Ион Чебан сравнивает цены на парковку в Барселоне и Кишиневе: У нас чуть дешевле выйдет, но от этого не легче, — городской голова дал разъяснение по этому поводу

С другой стороны, мэрия Кишинева хочет препятствовать использованию частных парковок, но в то же время предложить такую возможность, предлагая сумму в 28 000 леев на один год. Таким образом, такую возможность могут иметь учреждения, желающие иметь зарезервированную парковку.