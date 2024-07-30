Мэр Ион Чебан сравнивает цены на парковку в Барселоне и Кишиневе: У нас чуть дешевле выйдет, но от этого не легче, — городской голова дал разъяснение по этому поводу

"Возникшая в общественном пространстве путаница по поводу завышенной стоимости парковочного места получила бурное развитие, — сообщил мэр Кишинева Ион Чебан в соцсетях.
В регламенте очень четко указано, на что распространяется эта стоимость. Предлагаемая стоимость составляет 10 леев/час, а с 08:00 до 17:00 — 20 леев в час. В остальное время жители сектора «Центр» платить не будут обязаны.
С другой стороны, мэрия Кишинева хочет препятствовать использованию частных парковок, но в то же время предложить такую возможность, предлагая сумму в 28 000 леев на один год. Таким образом, такую возможность могут иметь учреждения, желающие иметь зарезервированную парковку.
В этом нет ничего нового и изобретенного мэрией Кишинева, учитывая, что во всех европейских столицах есть такие варианты. Например, в Барселоне парковочное место у посольства стоит 150 евро в месяц.
Реализуя этот проект, у людей будет три варианта: заплатить за час, выбрать зарезервированную парковку или воспользоваться общественным транспортом", — пояснил Ион Чебан.