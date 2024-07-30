Названы самые грязные пляжи Сочи

Однако, не все пляжи могут похвастаться чистотой, соответствующей ожиданиям отдыхающих.



Ученые из Сириуса провели исследование, чтобы выяснить, какие пляжи в Сочи и «Сириусе» являются самыми загрязненными. Они изучили шесть пляжей: «Бархатные сезоны», «Сириус», «Известия», «Хоста», «Мацеста» и «Приморский», оценивая количество и тип мусора. По результатам исследования, на 100 метрах пляжа в среднем было обнаружено от 40 до 245 единиц мусора.



Самыми грязными пляжами оказались:



— Приморский с 116 единицами мусора на 100 квадратных метров;

— Хоста с 203 единицами мусора на 100 квадратных метров.



В то же время, самые чистые пляжи по результатам исследования следующие:



— Известия с 26 единицами мусора на 100 квадратных метров;

— Сириус с 30 единицами мусора на 100 квадратных метров;

— Мацеста с 30 единицами мусора на 100 квадратных метров.



Эти данные подчеркивают необходимость более тщательной уборки и поддержания чистоты на популярных курортах, чтобы соответствовать ожиданиям туристов и сохранять привлекательность региона.