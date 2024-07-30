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Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. Из-за аварии на высоковольтной подстанции без электроснабжения остались часть Керчи и ряд сел на востоке Крыма, всего более 53 тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с нарушением технологического процесса в 17.05 на высоковольтной подстанции в г. Керчь произошло срабатывание отключающего устройства, что привело к отключению электроснабжения в населенных пунктах городского округа», — говорится в сообщении.

По его информации обесточены 362 трансформаторных подстанции, г. Керчь, села Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино. Без света остались 53 222 человека.

В настоящий момент специалисты уточняют объемы требуемых ремонтных работ. Планируемый срок восстановления электроснабжения — порядка трех часов, добавил Владимир Воронкин.

Накануне часть восточного Крыма также была обесточена из-за аварий на сетях. Как сообщали в компании «Крымэнерго», света не было по ряду адресов в Феодосии и Керчи.

ЖКХ