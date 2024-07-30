Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. Из-за аварии на высоковольтной подстанции без электроснабжения остались часть Керчи и ряд сел на востоке Крыма, всего более 53 тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.