Авария на сетях в Восточном Крыму: без света 53 тыс. человек

«В связи с нарушением технологического процесса в 17.05 на высоковольтной подстанции в г. Керчь произошло срабатывание отключающего устройства, что привело к отключению электроснабжения в населенных пунктах городского округа», — говорится в сообщении.
По его информации обесточены 362 трансформаторных подстанции, г. Керчь, села Бондаренково, Егорово, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино. Без света остались 53 222 человека.
В настоящий момент специалисты уточняют объемы требуемых ремонтных работ. Планируемый срок восстановления электроснабжения — порядка трех часов, добавил Владимир Воронкин.
Накануне часть восточного Крыма также была обесточена из-за аварий на сетях. Как сообщали в компании «Крымэнерго», света не было по ряду адресов в Феодосии и Керчи.