Последние новости к вечеру 30 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 30 июля 2024 года.
Госдума легализовала майнинг криптовалют в России
Госдума легализовала майнинг криптовалют в России с ноября 2024 года. Это повлияет на майнеров и криптоиндустрию, открывая новые возможности и приводя к изменениям в стране.
Белоусов назвал число производимых в России в сутки FPV-дронов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ежедневно в России производится около 4 тыс. FPV-дронов. Об этом он заявил 30 июля в обращении к войскам Московского военного округа.
Матвиенко предложила Набиуллиной запретить деятельность МФО в РФ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной запретить деятельность всех микрофинансовых организаций в России из-за многочисленных трагедий, связанных с их кредитами.
В России хотят избавиться от межповерочного интервала счетчиков
В России планируют внедрить системы умного учёта, которые будут самостоятельно определять необходимость поверки счётчиков, устраняя необходимость регулярной поверки по установленному межповерочному интервалу, сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.
Дума приняла закон, ограничивающий число сим-карт для абонента
Госдума приняла закон, ограничивающий количество сим-карт: до 20 для россиян и до 10 для иностранцев. Договор с иностранцами теперь можно заключать только очно с их данными в ЕБС. Для иностранцев также вводится обязательство указывать IMEI.