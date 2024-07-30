Волгоградцам рассказали, как правильно выбирать арбузы

Так, в первую очередь не стоит приобретать арбузы вдоль дорог и на не оборудованных для продажи местах — есть риск, что эта продукция не проходила санитарную экспертизу. А на санкционированном месте реализации обязательно должен быть полный пакет сопроводительных документов.
У продавца лучше узнать сведения о юрлице, реализующем арбузы, в наличии должны быть вывеска с указанием времени работы, весы и ценник.
Покупатель имеет полное право потребовать у продавца документы на продукцию. А вот вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз не стоит — в месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы.
При выборе арбуза следует учитывать, что зрелый продукт имеет целостный твердый покров, яркий цвет корки. Светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым.
Зрелый арбуз при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст.