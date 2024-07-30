Волгоградцам рассказали, как правильно выбирать арбузы

Так, в первую очередь не стоит приобретать арбузы вдоль дорог и на не оборудованных для продажи местах — есть риск, что эта продукция не проходила санитарную экспертизу. А на санкционированном месте реализации обязательно должен быть полный пакет сопроводительных документов.