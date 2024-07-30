Электричество подали во все населенные пункты, пострадавшие от непогоды

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Завершены основные работы по уборке упавших на провода деревьев и веток, устранению обрывов ЛЭП и замене поврежденных опор, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Ранее стало известно, что на протяжении трех дней, с 28 по 30 июля, над белорусской территорией проходил циклон, сопровождавшийся сильными ливнями и шквалистым ветром.
Наиболее пострадавшими от разгула стихии оказались Гродненская и Минская области. Также непогода разгулялась в некоторых районах Гомельской и Брестской областей.
«Для устранения технологических нарушений были оперативно направлены аварийные бригады и техника. Персонал работал в усиленном режиме. На пике восстановительных работ было задействовано 355 бригад и 460 единиц техники», — рассказали в Минэнерго.