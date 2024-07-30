Сакраменто
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электричество подали во все населенные пункты, пострадавшие от непогоды

Белорусские энергетики восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах, хотя по состоянию на утро еще почти 50 деревень были без электричества.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Завершены основные работы по уборке упавших на провода деревьев и веток, устранению обрывов ЛЭП и замене поврежденных опор, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Ранее стало известно, что на протяжении трех дней, с 28 по 30 июля, над белорусской территорией проходил циклон, сопровождавшийся сильными ливнями и шквалистым ветром.

Наиболее пострадавшими от разгула стихии оказались Гродненская и Минская области. Также непогода разгулялась в некоторых районах Гомельской и Брестской областей.

«Для устранения технологических нарушений были оперативно направлены аварийные бригады и техника. Персонал работал в усиленном режиме. На пике восстановительных работ было задействовано 355 бригад и 460 единиц техники», — рассказали в Минэнерго.

энергетика