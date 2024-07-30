В Петербурге самокатчикам запретили появляться в четырех районах. На их границе появятся 40 виртуальных парковок

Как писала «Фонтанка», запрет на езду на самокате в центральных районах Петербурга вводили на время ПМЭФ, Военно-морского салона, ПМЮФ, «Алых парусов» и в День ВМФ. В Смольном заметили положительную реакцию горожан на эту меру и решили ввести постоянный запрет. Однако выручка кикшеринговых компаний из-за таких ограничений упала на 30%.