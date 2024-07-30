В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за шторма

Метеорологические явления сохранятся ночью и утром 31 июля. В ГУ МЧС по Самарской области советует жителям ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж, чтобы избежать несчастных случаев при усилении ветра. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.