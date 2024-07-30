В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за шторма

Во вторник, 30 июля 2024 года, на Самарскую область вновь обрушится серьезная непогода. Синоптики прогнозируют грозу, ливень, крупный град и сильный ветер. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен оранжевый уровень опасности. В ближайшие 2−4 часа местами в Самарской области ожидаются гроза, ливень, град, шквалистое усиление ветра достигнет 18−23 м/с, — говорится в сообщении.
Метеорологические явления сохранятся ночью и утром 31 июля. В ГУ МЧС по Самарской области советует жителям ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж, чтобы избежать несчастных случаев при усилении ветра. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
Самарцев призывают не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями и линиями электропередач.