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Привет из Африки: в Крыму ждут нашествие стаи стрекоз

Полчища стрекоз заполонили Краснодар и летят в Крым.

Источник: Комсомольская правда

Нашествия крупных стрекоз, которые уже атаковали Краснодарский край, в Крыму можно ожидать в начале августа. Это время их ежегодной миграции, рассказал КП-Крым старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ им. Вернадского Григорий Прокопов. Насекомые летят из Индии в Африку, а юг России — это их перевалочная база, как, впрочем, и для многих других насекомых и птиц. Никакой угрозы для человека стрекозы не представляют, зато зрелище в момент полета завораживает. Полчища жужжащих среди многоэтажек насекомых уже попали на видео в одном из микрорайонов столицы Кубани.

Буквально через неделю стрекозы могут появиться и в Крыму. Керченский пролив для попрыгуний — не препятствие.

«Это дозорщик-седлоносец, у которого идет сезонная миграция. Они тысячи километров, в том числе залетают и в Крым», — рассказал Прокопов.

экология