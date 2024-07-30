Привет из Африки: в Крыму ждут нашествие стаи стрекоз

Нашествия крупных стрекоз, которые уже атаковали Краснодарский край, в Крыму можно ожидать в начале августа. Это время их ежегодной миграции, рассказал КП-Крым старший преподаватель кафедры геоэкологии КФУ им. Вернадского Григорий Прокопов. Насекомые летят из Индии в Африку, а юг России — это их перевалочная база, как, впрочем, и для многих других насекомых и птиц. Никакой угрозы для человека стрекозы не представляют, зато зрелище в момент полета завораживает. Полчища жужжащих среди многоэтажек насекомых уже попали на видео в одном из микрорайонов столицы Кубани.