Ночью дорожную разметку нанесут на 14 участках Минска

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 31 июля дорожную разметку в Минске нанесут на МКАД (от пр. Независимости до ул. Франциска Скорины), ул. Есенина (от ул. Рафиева до ул. Ольшанской), ул. Обойной, ул. Карла Либкнехта, ул. Космонавтов, участке МКАД — ул. Зацень, ул. Раковской, ул. Уборевича, ул. Мяделки, ул. Рафиева, ул. Свердлова, ул. Есенина, ул. Леонида Беды и развязке ул. Маяковского — ул. Денисовская.



Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.