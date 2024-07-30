Сакраменто
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью дорожную разметку нанесут на 14 участках Минска

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью дорожную разметку нанесут на 14 участках Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», в ночь на 31 июля дорожную разметку в Минске нанесут на МКАД (от пр. Независимости до ул. Франциска Скорины), ул. Есенина (от ул. Рафиева до ул. Ольшанской), ул. Обойной, ул. Карла Либкнехта, ул. Космонавтов, участке МКАД — ул. Зацень, ул. Раковской, ул. Уборевича, ул. Мяделки, ул. Рафиева, ул. Свердлова, ул. Есенина, ул. Леонида Беды и развязке ул. Маяковского — ул. Денисовская.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.