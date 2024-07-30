Изобретатель телевидения Владимир Зворыкин родился 135 лет назад

С изображением дела обстояли совсем не так. Так, радиоприемник можно подключить не к динамику, а к порождающему свет прибору (их было несколько вариантов). Тогда вместо звука радиоволна будет передавать яркость, но картинка была бы одномерной. Это значит, что сигнал «световое радио» позволял бы передавать только одну светящуюся точку переменной яркости (при небольшой модификации — ползущую линию из ярких и тусклых участков). Для того, чтобы передать двумерное изображение, его можно просканировать строка за строкой и привести в одномерный вид: как если бы черно-белую картину покрыли строками лент, поверх лент попытались нарисовать то же изображение и потом сшили их за концы. Эту последовательность строк (чередование темных и светлых участков) передают по радио одну за другой и в таком же порядке построчно разворачивают на приемнике.