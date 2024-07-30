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Jamie xx выпустил трек All You Children вместе с группой The Avalanches

Британский диджей и продюсер Jamie xx представил композицию All You Children. В записи принял участие австралийский электронный коллектив The Avalanches.

Источник: Звук

Британский диджей и продюсер Jamie xx представил композицию All You Children. В записи принял участие австралийский электронный коллектив The Avalanches.

«The Avalanches всегда были для меня источником вдохновения. Их техника семплирования и то, как они объединяют разные звуки, невероятны. Сотрудничество с ними над треком показало мне новые способы создания музыки», — поделился Jamie xx.

All You Children станет частью первого за девять лет лонгплея музыканта In Waves. Релиз намечен на 20 сентября. Недавно также стало известно, что группа The xx, в которой состоит Джейми, работает над новым студийником.