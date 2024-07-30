Штормовое предупреждение на среду объявлено в Астане и 15 областях

В Астане 31 июля днем ожидается гроза.
В области Абай 31 июля ночью на юге ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на востоке, юге, в центре области 15−20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +36. По области ожидается высокая пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области 31 июля ночью на севере, востоке, юге, днем на востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на юге области, днем на западе, юге области 15−20 м/с. На юге области сохраняется, на западе, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.
В области Улытау днем ожидается сильная жара +35+37. На большей части области сохранится высокая, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане 31 июля днем ожидается сильная жара +35.
В Карагандинской области днем на северо-западе ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юге области порывы 15−20 м/с. На востоке, в центре области ожидается, на северо-западе, западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность.
В Павлодарской области на юго-востоке ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте 31 июля ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15- 20 м/с. Сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане 31 июля ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15- 20 м/с. Сохраняется чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный в центре, на востоке порывы 15−20, ночью на востоке области временами 23−28 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35−36 градусов. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 31 июля днем ожидается сильная жара 35−36 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области днем на востоке, в центре ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на востоке, в центре области 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылордае 31 июля днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 17 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере, юге временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. В Уральске 31 июля днем временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный днем порывы 18 м/с.
В Атырауской области днем на западе, севере ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+37. На юго-западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +36. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 31 июля ночью и утром ожидается гроза.
В Актюбинской области ветер южный, юго-западный днем на западе области порывы 15−18 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +35+37. На юге, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Мангистауской области днем на северо-западе ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере области порывы 15−20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +38+40.
В Северо-Казахстанской области на западе, севере, востоке ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. В Петропавловске 31 июля ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15−20 м/с.