Штормовое предупреждение на среду объявлено в Астане и 15 областях

В Костанайской области на западе, севере, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +36. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 31 июля ночью и утром ожидается гроза.