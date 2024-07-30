МЧС: найдено тело женщины, пропавшей при прорыве дамбы на Беломорканале

В Карелии после прорыва дамбы на Беломорканале найдены тела двух погибших, судьба еще одного человека неизвестна. Всего пострадали 10 человек. Администрация канала после аварии запретила движение судов между шлюзами № 10 и № 11, судоходство на участке между Белым морем и Выгозером парализовано. Временную перемычку между шлюзами смыло утром 29 июля, вода хлынула в ближайшие населенные пункты. Местные жители сравнивают произошедшее с «цунами» и заявляют, что дамбу «и раньше подмывало».