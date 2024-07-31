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Погода на август 2024 года в Ростовской области: перепады от +12 до +40 градусов, дожди и грозы

Жару до +40 градусов, ливни и грозы прогнозируют в Ростовской области в августе.

Сейчас в Сакраменто: +25° 4 м/с 50% 758 мм рт. ст. +30°
Источник: Комсомольская правда

Погода на август 2024 года в Ростовской области, по словам синоптиков, не должна преподнести неожиданностей. Третий месяц лета, как и привыкли на Дону, будет жарким, но без дождей все же не обойдется.

Подробнее о погоде в Ростовской области в августе 2024 года рассказала руководитель регионального гидрометцентра Елена Назарова.

— По температурному режиму август ожидается около нормы, а по количеству осадков — около и меньше нормы.

Но при этом первая декада месяца немного отличится: и самой высокой температурой за месяц, и дождями.

— В первые 10 дней августа в отдельные дни ожидаются локальные грозовые дожди. Ветер будет преобладать западной четверти. Так, в дневные часы он будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, а местами порывы будут усиливаться до 14 м/с. При грозах — до 15 — 18 метров в секунду.

В ночные часы температура по области, в среднем, будет держаться на уровне +15 — +22 градусов, а в отдельных районах похолодает до +12.

Днем столбики термометров покажут от +26 до +34 градусов, а в середине первой декады по югу области будет жарче — до +38 градусов. По юго-востоку региона и того больше — до +40.

Во второй декаде в отдельные дни ожидаются дожди. Ночные температуры синоптики прогнозируют на уровне +18 — +23 градуса, а днем воздух прогреется до +31 — +36.

В третьей декаде похолодания не ожидается. Также в отдельные дни возможны дожди.

Температура ночью составит +15 — +20, а днем +28 — +33, местами станет еще жарче — до +35 градусов.