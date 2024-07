Рэпер Chino XL, известный по бифу с Тупаком, скончался в возрасте 50 лет

Дерек взял себе псевдоним в честь детского прозвища, уточняет Variety. В конце 80-х он вместе с продюсером Керри Чендлером создал рэп-дуэт Art of Origin. В 1996-м музыкант выпустил первый сольный альбом Here to Save You All. Затем последовали еще три лонгплея, последний из которых увидел свет в 2012-м. Финальным треком Chino XL стал фит с Ракимом PENDULUM SWING, вышедший в этом месяце.