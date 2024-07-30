Рэпер Chino XL, известный по бифу с Тупаком, скончался в возрасте 50 лет

Пионер хип-хопа, артист Chino XL (настоящее имя — Дерек Кит Барбоза), умер на 51-м году жизни. Причина смерти неизвестна.
Дерек взял себе псевдоним в честь детского прозвища, уточняет Variety. В конце 80-х он вместе с продюсером Керри Чендлером создал рэп-дуэт Art of Origin. В 1996-м музыкант выпустил первый сольный альбом Here to Save You All. Затем последовали еще три лонгплея, последний из которых увидел свет в 2012-м. Финальным треком Chino XL стал фит с Ракимом PENDULUM SWING, вышедший в этом месяце.
Рэпер также известен противостоянием с покойным 2Pac, которого задел в треке «Riiiot!» (1996). В ответ исполнитель выпустил песню Hit 'Em Up, где прошелся по Chino XL, Notorious BIG, Diddy и Mobb Deep.
Кроме того, в начале 2000-х Барбоза работал актером и появился, например, в сериале «C.S.I.: Место преступления Майами» (2002−2012).