Сакраменто
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэпер Chino XL, известный по бифу с Тупаком, скончался в возрасте 50 лет

Пионер хип-хопа, артист Chino XL (настоящее имя — Дерек Кит Барбоза), умер на 51-м году жизни. Причина смерти неизвестна.

Источник: Звук

Пионер хип-хопа, артист Chino XL (настоящее имя — Дерек Кит Барбоза), умер на 51-м году жизни. Причина смерти неизвестна.

Дерек взял себе псевдоним в честь детского прозвища, уточняет Variety. В конце 80-х он вместе с продюсером Керри Чендлером создал рэп-дуэт Art of Origin. В 1996-м музыкант выпустил первый сольный альбом Here to Save You All. Затем последовали еще три лонгплея, последний из которых увидел свет в 2012-м. Финальным треком Chino XL стал фит с Ракимом PENDULUM SWING, вышедший в этом месяце.

Рэпер также известен противостоянием с покойным 2Pac, которого задел в треке «Riiiot!» (1996). В ответ исполнитель выпустил песню Hit 'Em Up, где прошелся по Chino XL, Notorious BIG, Diddy и Mobb Deep.

Кроме того, в начале 2000-х Барбоза работал актером и появился, например, в сериале «C.S.I.: Место преступления Майами» (2002−2012).