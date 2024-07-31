В мэрии Казани показали, как в городе устраняют последствия ливня с градом

«К сожалению, посреди лета случился град, лёд забил решетки, но лето уже отвоевало позиции обратно при активной помощи дорожников», — отмечается под снимками, на которых изображены улицы Лево-Булачная и Право-Булачная.
Кроме того, опубликован снимок с улицы Дзержинского — здесь расчистили ливневки и убрали принесенную потоком воды листву.
«На других участках работы тоже продолжаются, дорожные службы активно проверяют локации», — отметиили в мэрии.
Ранее «Татар-информ» показал видео мощнейшего ливня с градом, который накрыл Казань. Из-за его последствий в центре города трамваи и троллейбусы временно изменили маршруты. Как сообщили в «Метроэлектротрансе», движение на данный момент восстановлено.
Кроме того, в аэропорту Бегишево смерч снес самолеты.