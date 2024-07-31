Новая схема мошенничества в Татарстане: татарстанцев обманывают предложениями о глэмпинге

Жители Татарстана, особенно из Казани, попали в ловушку мошенников, предлагающих несуществующий глэмпинг. Например, Мария Домашева из Набережных Челнов и ее друзья потеряли 32,5 тысячи рублей, перечислив предоплату за аренду домиков на природе. На сайте были представлены убедительные фото и видео, а администратор оперативно отвечал на все вопросы.
По данным местной полиции, мошенники активно используют данный метод в различных крупных городах, включая Казань, меняя лишь названия на предложениях. На сегодняшний день уже выявлено 25 подобных ложных аккаунтов.
Еженедельно в полиции регистрируют до 50 преступлений, совершаемых через телефон или интернет, однако раскрывается лишь каждое пятое. Правоохранители рекомендуют гражданам тщательно проверять сайты, искать отзывы и не делать предоплату без полной уверенности в надежности источника.
Ранее сообщалось, что в Казани у пенсионерки мошенники похитили с вклада 300 тысяч рублей. Злоумышленник узнал номер банковской карты, представившись сотрудником сотовой компании.