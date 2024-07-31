Новая схема мошенничества в Татарстане: татарстанцев обманывают предложениями о глэмпинге

Жители Татарстана, особенно из Казани, попали в ловушку мошенников, предлагающих несуществующий глэмпинг. Например, Мария Домашева из Набережных Челнов и ее друзья потеряли 32,5 тысячи рублей, перечислив предоплату за аренду домиков на природе. На сайте были представлены убедительные фото и видео, а администратор оперативно отвечал на все вопросы.