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В Татарстане объявили результаты квот для охотников

Квоты на добычу животных распределялись через интернет-лотерею.

Источник: Татарстан 24

В Татарстане охотники начинают подготовку к новому сезону. Сегодня были объявлены результаты интернет-лотереи, определившей, кому из владельцев охотничьих билетов выпадет шанс охотиться на таких животных, как лось, косуля и барсук. В этом году заявки подали более десяти тысяч охотников.

Квоты на лося в Агрызском районе ограничены восемью особями, из которых шесть взрослых и два молодняка. На одну квоту претендовало около сорока охотников. Эксперты рассчитали, что в республике можно отстрелить не более 5% от общего числа животных, чтобы не нарушать экологическое равновесие.

«По последним данным, в республике насчитывается более 16 тысяч лосей, столько же косуль и более 3,5 тысяч барсуков», — сообщает Ильфат Валеев, начальник отдела мониторинга животного мира госкомитета РТ по биоресурсам.

Охота на лосей начнется с сентября, на барсуков — с середины августа, а косуль начнут отстреливать немного позже. Строитель по профессии Сергей Киселев, не выигравший квоту в прошлом году, с нетерпением ждет начала сезона, вспоминая успешные охоты прошлых лет.

Ранее мы сообщали, что Госкомитет РТ по биоресурсам объявил дату розыгрыша охотничьих разрешений. Жеребьевка была осуществлена с помощью специализированной информационной системы, которая взаимодействует с сервисом генерации случайных чисел.

флора и фауна