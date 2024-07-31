В Татарстане объявили результаты квот для охотников

Квоты на лося в Агрызском районе ограничены восемью особями, из которых шесть взрослых и два молодняка. На одну квоту претендовало около сорока охотников. Эксперты рассчитали, что в республике можно отстрелить не более 5% от общего числа животных, чтобы не нарушать экологическое равновесие.