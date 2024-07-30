Почему россияне стали больше ценить верность в браке

Однако, если все-таки успокоиться, преодолеть собственный невроз и посмотреть по сторонам (не на сторону — а по сторонам!) непредвзято, то можно увидеть, что люди стали больше ценить не только свободу, но и покой, не только легкость, но и честность, не только яркие эмоции, но и глубину. А измены с этим мало совместимы — слишком замороченно, и времени жалко, и нервов, и денег. Это больше про кино, ну и для любителей устроить драму на пустом месте. И это все чаще про фантазии. К слову, ведь и большинство женатых на сайтах знакомств в основном из категории помечтать — кто-то прям разбежался эти их грезы удовлетворять.