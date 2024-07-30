Госдума приняла закон о штрафах до 1 млн рублей за треш-стримы

«Мы не треш-стримеры и треш-стримы не ведем. Мы законопослушные граждане. Давно было пару эпизодов, но это было постановкой и фейком, за что мне стыдно Больше ничего подобного у нас не было в эфирах: никакого треша или чего-то, нарушающего закон. У нас нормальные ламповые стримы с разрешенным контентом. Так что к закону о треш-стримах я отношусь нормально. Надо остановить хейт, травлю, и насилие людей в интернете! Поэтому считаю, что подобные законы нужны», — сказал блогер.