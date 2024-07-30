Никас Сафронов оценил картины арестованного генерала Булгакова

Ранее стало известно, что на одной из картин был запечатлен Булгаков в форме офицера времен войны 1812 года, на другой — Шойгу вместе с чиновниками Минобороны. Одно из полотен было выполнено по мотивам «Совета в Филях» художника Алексея Кившенко.