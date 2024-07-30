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Никас Сафронов оценил картины арестованного генерала Булгакова

Художник Никас Сафронов оценил картины, которые были найдены у бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова в ходе обысков. Реакцию художника опубликовал Telegram-канал Mash.

Источник: РИА "Новости"

«Как говорит сегодня молодежь, кровь из глаз. Я, посмотрев их (картины — прим. “Ленты.ру”), был удивлен и потрясен», — высказался Сафронов.

Ранее стало известно, что на одной из картин был запечатлен Булгаков в форме офицера времен войны 1812 года, на другой — Шойгу вместе с чиновниками Минобороны. Одно из полотен было выполнено по мотивам «Совета в Филях» художника Алексея Кившенко.

Булгакова арестовали по обвинению в коррупции. Военный занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, когда он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы.

искусство