Никас Сафронов оценил картины арестованного генерала Булгакова

«Как говорит сегодня молодежь, кровь из глаз. Я, посмотрев их (картины — прим. “Ленты.ру”), был удивлен и потрясен», — высказался Сафронов.
Ранее стало известно, что на одной из картин был запечатлен Булгаков в форме офицера времен войны 1812 года, на другой — Шойгу вместе с чиновниками Минобороны. Одно из полотен было выполнено по мотивам «Совета в Филях» художника Алексея Кившенко.
Булгакова арестовали по обвинению в коррупции. Военный занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, когда он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы.