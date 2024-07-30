Смерч разбросал самолеты в аэропорту Бегишево в Нижнекамске

Смерч обрушился на аэропорт Бегишево в Татарстане. Сильный ветер повредил несколько учебных самолетов Diamond-42, разбросав их по взлетной полосе, отбросил в сторону вертолет и снес крыши административных зданий. По данным СМИ, пострадали двое сотрудников авиагавани. Днем 30 июля в республике объявили штормовое предупреждение, жителей предупредили о шквалистом ветре и грозах. В Казани прошел сильный ливень с градом, затопивший улицы и несколько торговых центров.