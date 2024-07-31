Звери и господа: какие кинопремьеры ждут нас в августе

Лили Блум (Блейк Лайвли — «Город воров», «Зеленый фонарь») после похорон отца ищет свое место в жизни. Она открывает собственный цветочный магазинчик и вступает в романтические отношения с нейрохирургом Райлом, красавцем и богачом, однако, как оказалось, склонным к домашнему насилию. Одновременно Лили случайно встречается со своей первой любовью Атласом — тоже красавцем и отставным военным. Терпеть ли побои от богатого и красивого мужа или открыть новую страницу жизни с другом юности, не растерявшим за годы пылких чувств к Лили? На решение этого сложного вопроса у героини уходит более двух часов экранного времени. И это нам еще повезло: будь фильм из Болливуда, на романтические песни и танцы ушел бы еще час. А так зрительниц ожидает лишь трогательная баллада Тейлор Свифт в финале. Но тут уж романтические особы точно проплачут все глаза.