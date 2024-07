Жил такой парень: диалог о феномене Шукшина и монолог о мистике сада

Алексеев вообще был неравнодушен к азбучному принципу. Так, в 2020-м он сделал графическую серию Your First Book: from A to Z and back again, также известную как «Алфавит». На память приходит любимый персонаж Питера Гринуэя — путешественник-авантюрист Тульс Люпер, маниакально собиравший буквы-предметы в свои чемоданы. И тем более точной становится эта параллель, если знать, что изначально цикл «Аахен — Яхрома» существовал в виде «книги-чемодана»: обтянутого кожей короба, в котором лежали шесть сотен рисунков и флешка с текстами. Увы, этим арт-объектом может любоваться лишь везунчик-коллекционер, однажды его купивший. Книга же доступна всем.