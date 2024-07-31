Жил такой парень: диалог о феномене Шукшина и монолог о мистике сада

Недостатка в книгах о Василии Шукшине нет. Достаточно сказать, что в одной только серии ЖЗЛ вышло две биографии — авторства Владимира Коробова и Алексея Варламова. На этом фоне появление очередного труда хочется трактовать как юбилейную формальность: только что отметили 95 лет со дня рождения Шукшина, почему бы не сыграть на волне интереса к народному любимцу! Так, да не так. Работа двух писателей — Михаила Гундарина и Евгения Попова — даже своей формой выбивается из предыдущих жизнеописаний. Весь текст, от начала и до конца, выстроен как диалог единомышленников. Будто, сидя на кухне, с чаем или чем покрепче, Гундарин и Попов неторопливо, но увлеченно обсуждают судьбу своего героя от рождения до похорон. При этом цитируют множество чужих мемуаров (соглашаясь или споря с ними), документов, прошлых биографий, произведений самого Шукшина. И получается, с одной стороны, естественная, искренняя беседа, с другой — вполне себе научное исследование.