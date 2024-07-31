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С 1 августа Болгария приостановит прием документов на визы в Петербурге

Заявления уже получится подать с 12 августа.

Консульство Болгарии приостановит прием документов на краткосрочную визу типа С в Петербурге. Об этом 30 июля пишет телеканал «Санкт-Петербург».

В городе на Неве документы на болгарские визы не будут принимать с 1 по 9 августа. Заявления уже получится подать с 12 августа.

Тем, кто был записан на процедуру с 1 по 9 августа, необходимо связаться с визовым центром по электронной почте или лично прийти в визовый центр в Петербурге, чтобы изменить дату записи.

Отмечается, что мера связана с переходом консульств Болгарии на новое программное обеспечение обработки заявлений на визы.

Болгария начала оформлять шенгенские визы в Северной столице с 1 апреля текущего года.