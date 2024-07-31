Что можно и нельзя делать в Емельянов день 31 июля, когда узнают погоду на осень

Православная церковь 31 июля вспоминает святого Емилиана Доростольского. В народе отмечают Емельянов день, когда было принято по приметам узнавать погоду на осень.
Что нельзя делать 31 июля
Запрещено после захода солнца выходить на улицу, так как можно попасть в беду. Не следует 31 июля браться за несколько дел сразу, торопиться, суетиться. День не походит для того, чтобы ходить на свидания. Кроме того, на Емельянов день не назначили даты свадеб. Не рекомендуется переедать. Предки верили, что это может грозить финансовыми проблемами.
Что можно делать 31 июля
По традиции, к последнему дню июля было принято завершать уборку ржи. Кроме того, по вечерам топили в баню для того, чтобы смыть усталость. Интересно, что париться необходимо в компании и только днем.
Согласно приметам, про теплую осень говорит солнце в Емельянов день. В том случае, если идет дождь, то осень кажется холодной. Жара предвещает холодный декабрь. Если листья начинают желтеть на верхушке берез, то это указывает на раннюю осень.