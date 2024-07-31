Что можно и нельзя делать в Емельянов день 31 июля, когда узнают погоду на осень

Запрещено после захода солнца выходить на улицу, так как можно попасть в беду. Не следует 31 июля браться за несколько дел сразу, торопиться, суетиться. День не походит для того, чтобы ходить на свидания. Кроме того, на Емельянов день не назначили даты свадеб. Не рекомендуется переедать. Предки верили, что это может грозить финансовыми проблемами.