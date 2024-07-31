Лукашенко помиловал немца Кригера, приговоренного к казни в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал приговоренного к казни немца Рико Кригера. Мужчину признали виновным по шести статьям УК РБ, в их числе — наемничество и акт терроризма. По данным газеты «Беларусь сегодня», в октябре 2023 года он вел съемку военной части и устроил взрыв на железнодорожной станции по заданию СБУ. Сам Кригер также заявил, что работал на украинские спецслужбы.