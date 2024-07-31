В столице Кыргызстана предложили ограничивать движение по дорогам по дням недели

Мэрия Бишкека также разработала и вынесла на общественное обсуждение проект постановления о сборе за въезд в столицу автотранспорта с иногородними номерными знаками. В случае принятия документа сумма, уплачиваемая за проезд по территории города, составит, в том числе, составит для зарегистрированныхв КР легковых машин — 50 сомов, для авто с иностранной регистрацией — 200; для транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и имеющих более восьми мест для сидения и технически допустимую максимальную массу не более пяти тонн, — 100 и 1000 сомов.