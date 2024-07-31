В столице Кыргызстана предложили ограничивать движение по дорогам по дням недели

В мэрии Бишкека предложили ограничивать движение по дорогам города по дням недели для автомобилей с определенными цифрами на номерных знаках. Таким образом муниципалитет намерен бороться с пробками в столице. Эта проблема становится все актуальнее.
В целом схема, разработанная мэрией, выглядит следующим образом: в том случае, если последняя цифра госномера 1 или 2, передвижение в Бишкеке на этом автомобиле будет запрещено по понедельникам, 3 или 4 — по вторникам, 5 или 6 — по средам, 7 или 8 — по четвергам, 9 или 0 — по пятницам.
Нарушителей предложено штрафовать на сумму от одной (физическое лицо) до пяти тысяч (юридическое) сомов.
Как пояснили в муниципалитете, цель инициативы — повышение пропускной способности улично-дорожной сети, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для передвижения транспортных средств и пешеходов, улучшение экологической ситуации в городе путем уменьшения количества автомобилей.
— Заторы ведут к снижению скорости движения на дорогах, повышению расхода топлива и стоимости перевозок, увеличению загрязняющих окружающую среду выбросов, аварийности и уровня шума, снижению производительности труда, качества транспортного обслуживания и уровня безопасности участников дорожного движения, а также ухудшению психологического состояния водителей и пассажиров, — пояснили в муниципалитете.
Согласно официальным данным, сегодня по трассам Бишкека передвигается более 600 тысяч автомобилей при том, что проектная пропускная способность дорожной сети рассчитана только на 250−300 тысяч.
Мэрия Бишкека провела исследование, показавшее, что 52 процента водителей ездят одни, 33 — с пассажиром, 10 — с двумя пассажирами, около пяти процентов — с тремя и более пассажирами. «То есть в своем большинстве машины на дорогах города частично незаполненные, что создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру и способствует возникновению заторов», — резюмировали в мэрии.
Ограничение будет действовать с 7.00 до 21.00 за исключением субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней. «Принятие указанных мер приведет к разгрузке автомобильных дорог приблизительно на 20 процентов. Запрет не коснется специального, дежурного и общественного автотранспорта», — отметили в муниципалитете.
Кстати.
Мэрия Бишкека также разработала и вынесла на общественное обсуждение проект постановления о сборе за въезд в столицу автотранспорта с иногородними номерными знаками. В случае принятия документа сумма, уплачиваемая за проезд по территории города, составит, в том числе, составит для зарегистрированныхв КР легковых машин — 50 сомов, для авто с иностранной регистрацией — 200; для транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и имеющих более восьми мест для сидения и технически допустимую максимальную массу не более пяти тонн, — 100 и 1000 сомов.
Сбор предлагается начать с первого августа 2024 года и осуществлять его в течение шести месяцев в качестве пилотной инициативы.