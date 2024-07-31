Конюхов установил рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса

Между тем, в июле стало известно, что дом родителей Федора Конюхова в селе Чкалово Приазовского района Запорожской области станет музеем. Дом, где прошло детство путешественника, был построен в 1909 году. Родные Конюхова проживали там вплоть до 2000 года.