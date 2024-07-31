Конюхов установил рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса

Путешественник Федор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции в районе Северного полюса, установив новый мировой рекорд. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Международный центр путешествий Конюхова.
Всего путешественник провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут. За это время он прошел 239 километров.
Таким образом, Федор установил мировой рекорд нахождения на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию, сообщили в пресс-службе центра, добавив, что сейчас Конюхов находится на борту атомного ледокола «50 лет Победы».
Отмечается, что дрейф проходил в суровых погодных условиях высокоширотной Арктики. Путешественника сопровождали густые туманы, мокрый снег, град и ледяной дождь, а солнце появилось всего несколько раз и то на считанные часы.
В Международном центре путешествий Конюхова добавили, что в ходе дрейфа с помощью цифрового сейсмографа были получены уникальные по чистоте записи сейсмической активности дна Северного ледовитого океана. Теперь эти записи будут изучать специалисты.
Отметим, что ранее путешественник установил 21 мировой рекорд, девять из которых занесены в Книгу рекордов Гиннесса.
Между тем, в июле стало известно, что дом родителей Федора Конюхова в селе Чкалово Приазовского района Запорожской области станет музеем. Дом, где прошло детство путешественника, был построен в 1909 году. Родные Конюхова проживали там вплоть до 2000 года.