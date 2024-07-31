Спорт объединяет

— Получилось так, что на эти дни продавались субсидированные билеты, и они нам обошлись намного дешевле, чем обычные, — говорит Светлана Васильева. — Конечно, мы не упустили такую возможность, потому что знали — будет красивое, масштабное мероприятие. Об этом рассказывали коллеги и друзья, которые были в прошлом году. К тому же мы узнали, что будет детский забег, поэтому абсолютно отмели сомнения, взяли костюмы и полетели. И вот уже второй день пребываем в восторге: у нас в Приморье весь июнь лили дожди, было довольно холодно, так что у вас в Сибири мы греемся, наслаждаясь прогулками. Обошли уже весь город, съездили в лес. В общем, чувствуем себя прекрасно, как на юге!