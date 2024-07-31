Спорт объединяет

В прошедшие выходные несколько тысяч красноярцев и гостей нашего города стали зрителями, а некоторые счастливчики — и участниками красивых и масштабных соревнований на Центральном стадионе краевого центра. Такой подарок они получили от крупнейшей отечественной угольно-энергетической компании, которая провела в Красноярске II Всероссийскую спартакиаду СУЭК «Игры титанов».
Да, на старт спартакиады вышли не звезды профессионального спорта и герои глянцевых фотоссесий, а физкультурники-любители. Но хорошо организованный праздник массового спорта — это зрелище, никого не оставляющее равнодушным.
Первая подобная спартакиада год назад тоже состоялась в нашем городе. Генеральный директор АО «СУЭК» Александр Редькин рассказал, что первоначальные планы были провести вторую спартакиаду в каком-нибудь другом регионе присутствия компании. Однако более подходящего варианта, чем Красноярск, так и не нашлось.
— В прошлом году мы договаривались, что «Игры титанов» станут у нас доброй традицией, — заметил Александр Редькин. — И мы говорили, что, скорее всего, соберемся в другом регионе. Но такого прекрасного города, с такой прекрасной атмосферой, с таким количеством современных спортивных сооружений, мы не подобрали — поэтому выбор вновь пал на Красноярск. Уверен, что никто об этом не жалеет: соревнования в прошлом году понравились абсолютно всем, и мы рады вернуться на два дня на берега Енисея. К тому же в Красноярском крае находятся наши основные предприятия по добыче угля открытым способом: разрезы «Бородинский», «Назаровский» и «Березовский» — флагманы российской угольной промышленности. А еще в этом году нам благоволит сама погода!
Вообще говоря, нет ничего удивительного в том, что именно СУЭК организовала столь масштабные спортивные соревнования. Всем известно, сколько внимания и ресурсов уделяет компания физическому развитию своих сотрудников. Не менее 25 процентов из них, как утверждают в СУЭК, на постоянной основе занимаются физкультурой и спортом — а на предприятиях угледобычи, энергетики, логистики и сервиса трудятся ни много ни мало свыше 70 тысяч человек! И любой из них имеет возможность после рабочего дня или в выходной заняться спортом в свое удовольствие. Для этого строят свои или арендуют сторонние спортивные объекты, регулярно проводят большие и не очень корпоративные соревнования, логичным финишем которых и стала спартакиада.
— На каждом нашем предприятии есть спортивная инфраструктура, мы также стараемся финансировать возведение спортивных объектов — спортзалов, бассейнов, футбольных полей — в регионах присутствия, — подчеркнул Александр Редькин. — А для того чтобы люди могли раз в год приехать на такие масштабные соревнования, у нас в каждом регионе идут отборочные турниры, в этом году в них приняли участие около 10 тысяч человек!
О признании усилий компании на государственном уровне на открытии спартакиады рассказал Александр Новиков, председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Законодательного собрания Красноярского края:
— Один из самых важных показателей в спорте — это доля граждан, систематически занимающихся спортом. По поручению президента мы должны достичь 70 процентов, но прекрасно понимаем, что без развития корпоративного спорта такие показатели мало реальны. Поэтому огромные слова благодарности компании, которая с момента своего создания занимается системным развитием спорта на своих предприятиях.
Возвращаясь к замечанию Александра Редькина о погоде: с ней на этот раз получилась настоящая диалектика. С точки зрения отдыха лучше, действительно, не придумаешь, а вот спортсменам, казалось, должно быть непросто: ослепительное солнце, жара в 30 градусов и никакого ветра. Однако за несколько часов расспросов я не нашел ни одного недовольного участника соревнований. И это еще слабо сказано: они откровенно признавались, что ощущают себя на грандиозном спортивном празднике. Яркие улыбки, восторженные эмоции и готовность отдать все силы честной спортивной борьбе.
Людей в спортивной форме и с таким настроением я насчитал не одну сотню, а официальные цифры гласят, что на спартакиаду приехало 16 команд — всего 670 спортсменов из разных регионов страны, в которых работает СУЭК.
Что касается болельщиков, то их только с командами прибыло более 1300. Многие добрались до Красноярска вместе со спортсменами, однако нашлись и те, кто приехал самостоятельно: например, мне встретились гости из Приморского края. Светлана Васильева и Анна Тищук изначально собирались ехать с командой, но в день покупки билетов обнаружили, что билеты из Владивостока в Красноярск можно купить со скидкой, и захватили с собой своих маленьких детей:
— Получилось так, что на эти дни продавались субсидированные билеты, и они нам обошлись намного дешевле, чем обычные, — говорит Светлана Васильева. — Конечно, мы не упустили такую возможность, потому что знали — будет красивое, масштабное мероприятие. Об этом рассказывали коллеги и друзья, которые были в прошлом году. К тому же мы узнали, что будет детский забег, поэтому абсолютно отмели сомнения, взяли костюмы и полетели. И вот уже второй день пребываем в восторге: у нас в Приморье весь июнь лили дожди, было довольно холодно, так что у вас в Сибири мы греемся, наслаждаясь прогулками. Обошли уже весь город, съездили в лес. В общем, чувствуем себя прекрасно, как на юге!
С визуальной точки зрения спартакиада тоже выглядела достойно лучших мировых образцов: красивый парад спортивных команд, отличное артистическое шоу на поле Центрального стадиона, сотни людей в яркой, современной форме — было на что посмотреть и до начала состязаний, а уж после их официального старта…
Когда был легкоатлетический забег на 100 метров, я, стоя в «коридоре» среди болельщиков, ловил себя на мысли, что такие эмоции и такую поддержку встречает далеко не каждый олимпиец. Громкие подбадривания, размахивание флагами, бурная радость на финише — все эмоции большого спорта! Были, конечно, и расстроенные: как без проигравших на серьезных состязаниях, но опять же — проигравший олимпиец и его болельщики — это одно, а чуть-чуть уступивший лидеру участник спартакиады и его группа поддержки — совсем другое.
Вот что говорят по этому поводу Елена и Михаил Сома, приехавшие из Хакасии:
— У нас не так, как в большом футболе, где болельщики разных команд зачастую дерутся и уж точно оскорбляют друг друга. Наши болельщики — одна большая семья: все филиалы объединены под одним «крылом», все работаем на одну задачу — давать тепло и свет. Да и компания прикладывает большие усилия, чтобы превратить весь коллектив в семью: проводит семейные соревнования, в которых мы всегда участвуем, организует вот такие шикарные выезды с тысячами участников, после которых люди продолжают общаться через огромные расстояния.
Подтверждаю вышесказанное Михаилом и Еленой: за целый день я не услышал ни единого сколько-нибудь хотя бы насмешливого комментария со стороны победивших спортсменов и их болельщиков. Даже на турнире по футболу, который в СУЭК считается спортом номер один. Между прочим, победила в этом турнире в напряженной борьбе команда горнорудного дивизиона Красноярского края. Увы для красноярцев, в остальных видах почти везде главенствовала Кемеровская область в лице двух своих команд: также горнорудного и энергетического дивизионов. Они и в целом по спартакиаде заняли два первых командных места соответственно.
Красноярские горняки в командном зачете третьи. В утешение хозяев турнира можно заметить, что, кроме кемеровчан, призовые места в отдельных видах состязаний заняли сотрудники краевых предприятий. Одно — тот самый мини-футбол, а вторую победу праздновал энергетический дивизион «Енисей» — в турнире по плаванию. Разве что еще одно первое место — в волейболе — завоевала команда головного офиса.
К слову, именно в волейбол играет генеральный директор СУЭК Александр Редькин, который особенно был рад этой победе. Правда, играет он только для души, и не с основными волейболистами, а с молодежью, — заняться спортом активнее мешает и нехватка времени, и возраст, улыбается Александр Владимирович. Хотя даже в играх с юношами, говорит он, повредить своему реноме руководителя не боится:
— Поверьте, никакого дискомфорта, когда ошибаюсь в игре, никогда не испытывал. На самом деле молодые всегда помогают таким взрослым людям, как я, чувствовать себя на спортивной площадке уверенно.
Остается уточнить, что золотые медали по шахматам, настольному теннису, легкой атлетике, прыжкам в длину и по перетягиванию каната уезжают из Красноярска в Кузбасс: многие хотели бросить вызов кемеровчанам, но те опять, как и в первой спартакиаде, оказались сильнее.
Что ж, посмотрим, кто на следующей спартакиаде сможет их одолеть, — благо соревнования будут опять у нас, если за год в каком-то городе присутствия СУЭК не возникнет столь же развитая спортивная инфраструктура.