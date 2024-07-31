В Кыргызстане выпустили книгу о большом кино

Вот, например, кинооператор Сергей Чадин с его рассказами об уникальной высадке десанта на пик Ленина в рамках Памирской экспедиции в 1968 году. Он тогда был в составе журналистской группы единственным кинооператором, которого взяли на борт самолета для облета пиков Ленина и Коммунизма и ледника Федченко — самого большого в мире. Ну и другие истории, которые Сергей излагает на бумаге ничуть не хуже, чем снимает. И каждый раз, как он ко мне приходил, у меня был один вопрос: «Принес?» — «Ой, Саша, забыл! В следующий раз!», — таким был его неизменный ответ. Знаете, сколько он нес мне бумаги? Пять лет! Теперь и его воспоминания, рассказы — в этой книге. Но, кстати, если сравнивать с «Байками о кино», которые мы с Володей собирали и готовили к публикации лет тридцать (!), то «Маленькие рассказы о большом кино», можно сказать, получились гораздо быстрее.