В Кыргызстане выпустили книгу о большом кино

Известный кыргызский фотохудожник Александр Федоров объявил о выходе в свет своей новой книги «Маленькие рассказы о большом кино». В беседе с корреспондентом «РГ» он рассказал о том, как собирал материал для этого издания и почему на его подготовку ушло без малого 10 лет.
— Александр Павлович, о чем именно ваши «маленькие рассказы»?
Александр Федоров: Они не только мои. В книге собраны небольшие истории еще трех авторов — режиссеров Михаила Дудникова, Тологона Сыдыкова и кинооператора Сергея Чадина. Но все они так или иначе связаны со съемками фильмов на киностудии «Кыргызфильм». И нам всем посчастливилось приложить руку к созданию шедевров так называемого «кыргызского чуда» 60−70-х годов прошлого века. В книге также использованы фотографии Эркина Болжурова и Владимира Михайлова.
— Владимира Михайлова, с которым вы в 2015 году выпустили книгу «Байки о кино. Мифы и легенды студии “Кыргызфильм”?
Александр Федоров: Совершенно верно. Собственно говоря, «Маленькие рассказы о большом кино» — логическое продолжение «Баек о кино».
После выхода той книги многие друзья, коллеги потянулись уже с новыми интересными историями. И, конечно же, хотелось, чтобы они сохранились и них знало как можно больше людей. К тому же чуть ли не под каждую такую историю в моем архиве находилась и фотография. Происходило это примерно так — приходит ко мне мой очередной рассказчик, и уже в ходе разговора я понимаю, что и я со своей камерой был очевидцем тех событий, и выуживаю из архивов снимки. Вот так потихоньку и складывалась эта книга, дополненная фотографиями, многие из которых публикуются впервые.
— А по какому принципу собрались другие авторы рассказов?
Александр Федоров: С Мишей Дудниковым мы были близки. Очень талантливый режиссер, интересный человек. Он много писал — об истории села Долинка (Иссык-Кульская область. — Прим. ред.), откуда был родом, о коллегах, публиковался в газетах. Когда умер художник Джамбул Джумабаев, с которым мы тоже дружили, Миша написал такой пронзительный, откровенный рассказ — о Джамбуле, обо всех нас, о нашем золотом времени, — что, читая его, признаюсь, я плакал. И отчетливо понимал, что вот такие воспоминания тоже должны войти в книгу, остаться в истории!
Когда я сказал Дудникову об этом, он предложил еще несколько своих рассказов. Принес целую пачку. Хорошие, качественные, завершенные — порой с аналитикой — материалы. О том, что Миша предложил для книги свои рассказы, я рассказал другому другу и коллеге, кинорежиссеру Тологону Сыдыкову. А он в свою очередь и говорит: «Знаешь, у меня тоже есть рассказы, заметки о кино». — «Конечно, неси!» К сожалению, потом Миша трагически погиб. А через несколько месяцев пошатнулось здоровье Тологона, и он уже не мог полноценно участвовать в редактуре текстов.
— Но ведь их рассказы все же вошли в книгу?
Александр Федоров: Конечно. Мишины публикации у меня уже были на руках, рассказы Тологона мы с моим сыном Димой, который помогал мне верстать и составлять «Маленькие рассказы», перевели в электронный формат, отредактировали. То есть весь процесс сбора материала, создания книги не был быстрым и легким.
Вот, например, кинооператор Сергей Чадин с его рассказами об уникальной высадке десанта на пик Ленина в рамках Памирской экспедиции в 1968 году. Он тогда был в составе журналистской группы единственным кинооператором, которого взяли на борт самолета для облета пиков Ленина и Коммунизма и ледника Федченко — самого большого в мире. Ну и другие истории, которые Сергей излагает на бумаге ничуть не хуже, чем снимает. И каждый раз, как он ко мне приходил, у меня был один вопрос: «Принес?» — «Ой, Саша, забыл! В следующий раз!», — таким был его неизменный ответ. Знаете, сколько он нес мне бумаги? Пять лет! Теперь и его воспоминания, рассказы — в этой книге. Но, кстати, если сравнивать с «Байками о кино», которые мы с Володей собирали и готовили к публикации лет тридцать (!), то «Маленькие рассказы о большом кино», можно сказать, получились гораздо быстрее.
— Простите за нескромный вопрос, но где вы нашли деньги на издание книги? Судя по качеству печати, объему — 224 страницы, — удовольствие не из дешевых!
Александр Федоров: Как и на многие другие опубликованные мною книги, заработал. Сделал себе такой подарок. Откладывал понемногу с гонораров, «шабашек». Определенную сумму на издание «Маленьких рассказов о большом кино» дали дочери Тологона Сыдыкова. Кстати, могу сказать, что публиковать книги на свои деньги — пример заразительный (смеется). Например, альпинист Любовь Даничкина подготовила и на собственные средства выпустила книгу «Кыргызстан — история экстремальных видов спорта». Двухтомник, представляете?! Презентация второй книги еще только предстоит в этом году. Рад, что я тоже участвовал в подготовке этих изданий, в книге использованы и мои фотографии. Есть и другие, кто, не жалея сил и средств, выпускает книги о своем творчестве, о трудах выдающихся деятелей республики, о Кыргызстане. Причем, что немаловажно, на русском языке!
— И кого еще вы заразили своим примером?
Александр Федоров: Пришел как-то в гости наш режиссер Каридин Акматалиев. Посмотрел на мои книги, спрашивает: «Кто спонсор?» А я говорю: «Да никто! Сам заработал, собрал и издал». А он и отвечает: «У меня тоже есть рукопись, хочу ее опубликовать». Так в 2021 году вышла его книга «За нами Москва» по мотивам его же сценария, к сожалению, не вышедшего фильма о генерале Панфилове. Человек захотел — человек сделал.
Другой пример — наш известный художник Сабиджан Бабаджанов, мы с ним дружим, пожалуй, уже лет 15. Говорю ему как-то: «Почему не выпустишь альбом со своими работами?» Он задумался и говорит: «Хорошо, давай попробуем, если поможешь отснять картины, то я соберу деньги». И он втянулся в это дело: вышло несколько его альбомов, а это очень дорогостоящее предприятие — печать в цвете. В цвете же вышла и его прекрасная книга «Нарисовать Айтматова» о работе Бабаджанова над проектом музея Чынгыза Айтматова в селе Шекер в 1988 году.
— Есть ли у вас фотозарисовки о современном кыргызском кинематографе?
Александр Федоров: К сожалению, сейчас кинофотографов вообще очень мало. Чаще всего происходит так, что какие-то кадры делают ассистенты оператора или режиссера, которые более или менее умеют обращаться с камерой. Прежней востребованности уже нет. Да и современные технологии «съедают» такую единицу как кинофотограф, да и фотохудожник в принципе.
Раньше перед нами стояла задача отснять порядка 150−200 высококачественных фотографий на профессиональную аппаратуру. Эти снимки потом использовали и для печати в журналах, например для афиш. Помните, были такие пометки к фотографиям — «кадры из фильма»? Так вот, никакие это не «кадры из фильма». Их делали кинофотографы! Как минимум потому, что технологии раньше не позволяли сделать «съемку» с киноленты. И требования к таким кадрам были очень высокими. Сейчас можно просто отсканировать кадр с экрана, и все. Ну и, конечно же, фотохудожники документировали работу съемочной группы. А сейчас, с развитием технологий, каждый сам себе фотограф…