Синоптики рассказали, что принесет погода в Иркутске 31 июля 2024

В остальных частях Приангарья в последний день июля тоже решила обосноваться непогода. В западных районах и горах Восточного Саяна пройдут сильные дожди, ливни и грозы. Ветер будет преобладать северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.