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Синоптики рассказали, что принесет погода в Иркутске 31 июля 2024

Ухудшение погоды ожидается в Иркутске 31 июля.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 31 июля 2024 порадует жителей областного центра теплом. Днем воздух прогреется до +30. Как сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра в столицу региона также придут дожди и грозы.

Погода в Иркутске 31 июля 2024

Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура днем +28…+30, — поделились метеорологи.

В остальных частях Приангарья в последний день июля тоже решила обосноваться непогода. В западных районах и горах Восточного Саяна пройдут сильные дожди, ливни и грозы. Ветер будет преобладать северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.

Столбик термометра при солнечной погоде поднимется до +25… +30.