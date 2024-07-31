Синоптики рассказали, что принесет погода в Иркутске 31 июля 2024

Погода в Иркутске 31 июля 2024 порадует жителей областного центра теплом. Днем воздух прогреется до +30. Как сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра в столицу региона также придут дожди и грозы.
Погода в Иркутске 31 июля 2024
Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура днем +28…+30, — поделились метеорологи.
В остальных частях Приангарья в последний день июля тоже решила обосноваться непогода. В западных районах и горах Восточного Саяна пройдут сильные дожди, ливни и грозы. Ветер будет преобладать северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
Столбик термометра при солнечной погоде поднимется до +25… +30.