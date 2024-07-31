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Мадуро сообщил о начале нормализации ситуации в Венесуэле

Источник: Российская газета

Ситуация в Венесуэле начала нормализовываться после акций протеста, которые прошли в стране в понедельник. Такое заявление сделал президент страны Николас Мадуро.

«Сегодня, во вторник, города начали делать первые шаги к нормализации ситуации», — заявил Мадуро, выступление которого транслировал телеканал VTV.

Президент добавил, что накануне властям удалось удержать ситуацию под контролем в большей части страны. Он также выразил уверенность в том, что страна преодолеет эту ситуацию и станет сильнее.

Ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил Николаса Мадуро победителем президентских выборов. За него проголосовали более 51% избирателей. Второе место занял оппозиционер Эдмундо Гонсалес, за которого голоса отдали 44% венесуэльцев. Несколько стран региона заявили, что не признают итоги выборов. В некоторых городах страны начались акции протеста оппозиции и столкновения с полицией.