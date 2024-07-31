Мадуро сообщил о начале нормализации ситуации в Венесуэле

Ранее Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил Николаса Мадуро победителем президентских выборов. За него проголосовали более 51% избирателей. Второе место занял оппозиционер Эдмундо Гонсалес, за которого голоса отдали 44% венесуэльцев. Несколько стран региона заявили, что не признают итоги выборов. В некоторых городах страны начались акции протеста оппозиции и столкновения с полицией.