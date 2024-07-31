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В Приморье вновь пройдут сильные дожди

Осадки пройдут уже 31 июля, в среду.

Сейчас в Сакраменто: +32° 4 м/с 34% 758 мм рт. ст. +30°
Источник: Агентство «Москва»

В первой половине дня 31 июля в южной части Приморья ожидается небольшой, местами умеренный дождь. На западе сильный, вечером местами очень сильный дождь, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».

Также ожидаются грозы, сильный ветер и туман. Температура воздуха в среднем составит +19…+30°C. Во Владивостоке облачно, вероятен сильный дождь. Поднимется сильный ветер. Температура воздуха составит +21…+23°С.

В Уссурийске дождь будет слабым и переменным, ожидается гроза. Ветер южный ночью умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью +19…+21°C, днём +22…+24°С.

В Находке небольшое количество осадков выпадет во второй половине дня. Столбики термометра покажут +23…+25°C.

Ранее «КП» писала о введении штормового предупреждения.