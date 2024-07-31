В Приморье вновь пройдут сильные дожди

В первой половине дня 31 июля в южной части Приморья ожидается небольшой, местами умеренный дождь. На западе сильный, вечером местами очень сильный дождь, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
Также ожидаются грозы, сильный ветер и туман. Температура воздуха в среднем составит +19…+30°C. Во Владивостоке облачно, вероятен сильный дождь. Поднимется сильный ветер. Температура воздуха составит +21…+23°С.
В Уссурийске дождь будет слабым и переменным, ожидается гроза. Ветер южный ночью умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью +19…+21°C, днём +22…+24°С.
В Находке небольшое количество осадков выпадет во второй половине дня. Столбики термометра покажут +23…+25°C.
Ранее «КП» писала о введении штормового предупреждения.