Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо рассказал о перспективах отношений двух стран

Китай и Казахстан — хорошие соседи, хорошие друзья, хорошие партнеры и хорошие братья, связанные общими горами и реками. В течение 32 лет с момента установления дипломатических отношений взаимодействие между двумя странами выдержало испытание перипетиями на международной арене, оно постоянно развивалось и ускорялось.
Во-первых, направление дипломатическому курсу задают лидеры двух стран. У них сложились хорошие рабочие отношения и личная дружба. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды посещал Китай в прошлом году и один раз в этом — в марте он участвовал в Боаоском азиатском форуме. Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Казахстан во второй раз после эпидемии. Столь частый обмен визитами — это новый рекорд в двусторонних отношениях.
Под руководством глав двух государств механизмы китайско-казахстанского сотрудничества на всех уровнях работают бесперебойно, партнерство в различных областях продолжает достигать новых прорывов, постоянно придавая новый импульс двусторонним отношениям.
Во-вторых, продолжает углубляться взаимное доверие в политической области. Китай и Казахстан твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы друг друга, в том числе в защите суверенитета, интересов безопасности и развития, решительно выступают против вмешательства во внутренние дела других стран и против двойных стандартов. Китай твердо поддерживает Казахстан в выборе пути развития, который соответствует его собственным национальным условиям, в реализации стратегии развития «Новый Казахстан». Казахстан также твердо поддерживает принцип одного Китая, поддерживает Китай в вопросах, затрагивающих его основные интересы, в том числе касающиеся Тайваня, Синьцзяна, Тибета. Две страны предпринимают практические действия по совместному изучению пути сотрудничества между различными цивилизациями и различными странами с разными социальными системами, придерживаясь единства при сохранении различий.
В-третьих, взаимовыгодное сотрудничество дает плодотворные результаты. Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана. Объем торговли между Китаем и Казахстаном в прошлом году достиг 41 миллиарда долларов, увеличившись на 32 процента в годовом исчислении. А с января по май этого года он уже составил 17,6 млрд долларов — вырос на 18 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. По состоянию на 30 апреля текущего года, количество поездов «Китай — Европа», проходящих через КПП «Хоргос» и «Алашанькоу» (Синьцзян, КНР) на границе с Казахстаном, превысило 5 тысяч. В порту Сианя начал работать казахстанский терминал, в Ляньюньгане бесперебойно работает Китайско-казахстанский логистический центр, которые играют важную роль в глобальных перевозках и торговле, а также в поддержании стабильности глобальных цепочек поставок. Стороны добились плодотворных результатов в совместном строительстве «Одного пояса, одного пути». Сотрудничество в таких областях, как автомобилестроение, трансграничная электронная коммерция, новые источники энергии, культурные обмены и высшее образование, продолжает углубляться, что помогает выводить двустороннее сотрудничество на новую высоту.
В-четвертых, налажена тесная координация в международных делах. Китай и Казахстан активно реализуют концепцию сообщества единой судьбы человечества, активно продвигают общие ценности всего человечества и вместе работают над реализацией инициатив по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Страны тесно сотрудничают в рамках ООН, ШОС, СВМДА, механизма сотрудничества Китай — Центральная Азия, практикуют подлинную многосторонность и совместно содействуют развитию системы международного управления в более справедливом и разумном направлении.
Китайско-казахстанские отношения вступили в новое золотое 30-летие. Перед лицом новых проблем развития и новых возможностей, Китай готов работать с Казахстаном, чтобы использовать визит председателя Си Цзиньпина в Казахстан как возможность продолжать в полной мере использовать стратегическое руководство дипломатии глав государств, укреплять стратегическое согласование и координацию политики, углублять взаимное доверие в политической сфере, содействовать совместному высококачественному строительству «Одного пояса, одного пути», работать вместе над построением китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, высокой степенью взаимного доверия, общими радостями и горестями, и вносить свой вклад в содействие международной и региональной безопасности, стабильности, развитию и процветанию.
Чжан Сяо, чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК:
Казахстан твердо поддерживает принцип одного Китая, поддерживает Китай в вопросах, затрагивающих его основные интересы, в том числе касающиеся Тайваня, Синьцзяна, Тибета.
Подготовлено по материалам «Россия — Китай: главное».