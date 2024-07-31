Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо рассказал о перспективах отношений двух стран

В-третьих, взаимовыгодное сотрудничество дает плодотворные результаты. Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана. Объем торговли между Китаем и Казахстаном в прошлом году достиг 41 миллиарда долларов, увеличившись на 32 процента в годовом исчислении. А с января по май этого года он уже составил 17,6 млрд долларов — вырос на 18 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. По состоянию на 30 апреля текущего года, количество поездов «Китай — Европа», проходящих через КПП «Хоргос» и «Алашанькоу» (Синьцзян, КНР) на границе с Казахстаном, превысило 5 тысяч. В порту Сианя начал работать казахстанский терминал, в Ляньюньгане бесперебойно работает Китайско-казахстанский логистический центр, которые играют важную роль в глобальных перевозках и торговле, а также в поддержании стабильности глобальных цепочек поставок. Стороны добились плодотворных результатов в совместном строительстве «Одного пояса, одного пути». Сотрудничество в таких областях, как автомобилестроение, трансграничная электронная коммерция, новые источники энергии, культурные обмены и высшее образование, продолжает углубляться, что помогает выводить двустороннее сотрудничество на новую высоту.