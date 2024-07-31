Гутерриш: За последние годы ШОС стала важным участником на международной арене

Столица Казахстана Астана гостеприимно приняла 3−4 июля участников и гостей 24-го саммита Шанхайской организации сотрудничества, создав все необходимые условия для их успешной работы. Нелишне вспомнить, что свою историю эта организация ведет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае собрались тогдашние главы Китая, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана и вместе объявили о создании новой региональной группы на Евразийском континенте — Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Создавалась она прежде всего из соображений безопасности. Ее предшественница — «шанхайская пятерка» (без Узбекистана) — была образована для урегулирования вопросов безопасности границ после окончания «холодной войны». «Три силы зла»: терроризм, сепаратизм и экстремизм становились все более серьезными угрозами на пространстве Центральной Азии после распада Советского Союза, вторжения США в Афганистан и «арабской весны».
«Три силы зла», наркотрафик и транснациональная организованная преступность представляют серьезную угрозу для региональной безопасности и стабильности, — именно так заявил Председатель КНР Си Цзиньпин на своем первом саммите ШОС в Бишкеке в 2013 году.
На заре своего становления, «Шанхайская пятерка» проявила свою амбициозность и сформировалась вокруг ключевой и по сей день цели — повышения мер доверия. Об этом рассказал накануне саммита в Астане в интервью агентству Синьхуа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Весьма символичным является тот факт, что 3 июля текущего года, по прошествии чуть более четверти века, встреча шанхайской большой семьи вновь прошла в Казахстане. За эти года состав «шанхайской пятерки» вырос в два раза, и с саммита в Астане организация начнет работать в формате «шанхайской десятки».
За последние годы в ШОС вошли новые члены, признающие «шанхайский дух», основанный на принципах взаимодоверия, взаимной выгоды, равенства, консультаций, уважения к многообразию цивилизаций и стремления к общему развитию.
4 июля 2023 года на 23-м саммите ШОС в Нью-Дели, проходившем в режиме онлайн, девятым членом организации стал Иран, а в Астане формирование первой десятки государств — членов ШОС завершилось приемом в организацию Беларуси.
На встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая проходила в Минске 25 июня, лидер Беларуси особо отметил ту большую работу, которую провела российская сторона по присоединению Беларуси к ШОС. «Мы выполнили все обязательства, и проблем по вступлению нашей страны в ШОС сегодня нет. Это очень важно для Беларуси. Согласитесь, что на такой конкретной международной площадке, где присутствуют ведущие руководители, лидеры мировых держав, нам присутствовать очень важно не только с точки зрения имиджа и политики, но и с точки зрения экономики. Есть возможность в любой момент обсудить любые вопросы, в том числе и конкретные».
Таким образом, ШОС, напомнил Касым-Жомарт Токаев, объединяет уже десять государств Евразийского континента, в которых проживает почти половина населения планеты, на которые приходится четверть мирового ВВП и 15 процентов мировой торговли. И Казахстан, как действующий председатель ШОС, прилагает максимальные усилия для дальнейшего укрепления потенциала организации.
Как неоднократно отмечали авторитетные эксперты, подключение новых стран к механизмам сотрудничества в рамках ШОС означает расширение влияния организации как в торгово-экономической сфере, так и на арене мировой политики. Более того, процесс расширения организации, по оценке некоторых из них, даже несколько ускорился. В частности, на полях саммита в Астане появилась информация о намерении Монголии, являющейся пока страной-наблюдателем, также в перспективе присоединиться к ШОС.
Одной из причин привлекательности организации называют, в том числе, действующий в ней принцип консенсусного принятия решений, отсутствие разделения на ведущих и ведомых. ШОС, как площадка, становится интересна тем, кто считает необходимым вести диалог на широкой основе, без обязательного деления на чужих и своих и выстраивания идеологических линий.
Вместе с тем мировые средства массовой информации отметили не только сам саммит ШОС, прошедший в столице Казахстана, но и, как это обычно происходит, постарались придать ему свой оттенок.
Эффективная экономика зависит от безопасной среды, пишет на сайте CGTN заместитель директора международного радио «Беларусь» Григорий Митюшников. «Противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму остается приоритетом ШОС. Члены организации не намерены насаждать “демократию” мечом и огнем. Вместо этого они хотят защитить собственные многовековые политические культуры и пути развития, которые доказали свою надежность и заслуживают права на уважение со стороны других геополитических игроков. “Шанхайский дух” играет основополагающую роль в интеграционных процессах. Даже критики ШОС признают, что она приносит стабильность в азиатский регион», — отметил эксперт.
Как и следовало ожидать, западные масс-медиа расставили другие акценты. Лидеры Китая, России и стран Глобального Юга съезжаются в Казахстан на ежегодную встречу «антинатовской» Шанхайской организации сотрудничества, писала английская The Guardian. Этот саммит, прогнозирует она, поможет Китаю установить так называемый «многосторонний» мировой порядок, в котором США уже не будут господствовать. Однако на этом форуме стратегическое партнерство Китая и России подвергнется испытаниям, поскольку обе страны хотят обладать влиянием в Центральной Азии.
Принятие Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества, как отметила в своих материалах CNN накануне астанинского саммита, станет очередным шагом Пекина и Москвы по превращению этого объединения из регионального блока безопасности в геополитический противовес западным институтам, возглавляемым США и их союзниками.
«Принятие Беларуси, которая граничит с Евросоюзом, подчеркивает, насколько за последние несколько лет изменились задачи ШОС», — заявила эксперт по внешней политике Китая Ева Зайверт из Берлинского Института изучения Китая имени Меркатора. «В отличие от Ирана, принятие Беларуси не принесет существенного расширения экономического и военного сотрудничества. Поэтому я могу утверждать, что это в большей степени геополитический шаг», — добавила она.
В этой связи хотелось бы обратить внимание на встречу Президента России Владимира Путина с его китайским коллегой и другом — Председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшуюся 3 июля, как принято говорить на полях саммита в Астане.
Президент РФ Владимир Путин: Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга. Фото: РИА Новости
«Российско-китайские отношения переживают наилучший период в своей истории. Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов», — подчеркнул Владимир Путин. Взаимодействие России и Китая в мировых делах, по его словам, является одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене, и оно будет только укрепляться по этому направлению.
Говоря о предстоящем приеме в полноправные члены ШОС Беларуси, Президент России особо отметил, что с расширением круга участников организации ее роль как одной из ключевых опор справедливого многополярного мира только возрастает. Россия, заверил Владимир Путин, безусловно будет поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024—2025 годах.
Председатель КНР Си Цзиньпин, со своей стороны, согласился с российским коллегой в его оценке современного уровня китайско-российских отношений.
Более того, китайский лидер подчеркнул, что «в условиях далеко не простой международной ситуации и внешней обстановки нам необходимо сохранить приверженность дружбе навек, упорно трудиться ради благосостояния народов, приумножить уникальную ценность китайско-российских отношений, культивировать новые драйверы сотрудничества, прилагать неустанные усилия по защите наших законных прав и интересов, а также основных норм международных отношений».
Изменения, происходящие сегодня в мире, и новые вызовы обуславливают необходимость адекватного реагирования со стороны Шанхайской организации сотрудничества, т.е. ее модернизации. В уже упомянутом интервью Президента Казахстана агентству Синьхуа Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что ожидает принятия на саммите стратегически важных решений в сфере дальнейшего совершенствования ШОС, определения основных направлений взаимодействия на среднесрочную перспективу, выработки инициатив по адекватному реагированию на текущие вызовы и угрозы.
На встрече с российским лидером Председатель КНР фактически подтвердил, что организации необходимы изменения: «Саммит в Астане станет важнейшим событием Шанхайской организации сотрудничества. Готов провести самый обстоятельный разговор с вами и другими нашими коллегами на тему укрепления ШОС и сотрудничества в различных сферах, способствовать устойчивому развитию нашей организации в интересах формирования более тесного сообщества единой судьбы ШОС».
Впервые в практике проведения саммитов ШОС в Астане помимо заседания Совета глав государств — членов ШОС было проведено и заседание «ШОС плюс», в котором кроме глав государств — членов организации приняли участие главы делегаций государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. Среди них лидеры Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ, Туркмении, генеральные секретари ООН, ОДКБ, СНГ и т.д. Темой этого заседания стало «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию».
По мнению многих экспертов, ключевая задача ШОС — найти золотую середину в многообразии голосов, мнений и предложений, а также создать эффективные инструменты для успешного функционирования. Это сложная задача, но есть надежда, утверждают они, что восточная мудрость, которая направляет процесс принятия решений в ШОС, поможет найти такие, которые принесут пользу всем членам. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, также принявший участие в заседании «ШОС плюс», выразил свое отношение к ШОС в интервью казахстанскому агентству «Казинформ». Он заявил, что «за последние несколько лет ШОС стала важным участником на международной арене и остается приверженной своей первоначальной цели — координации ответных мер на общие угрозы, но при этом стремится к углублению экономической интеграции и многогранного сотрудничества, способствуя региональной безопасности».
Генсек ООН отметил и положительную роль Казахстана как председателя ШОС в 2023—2024 годах в развитии партнерских связей ШОС и ООН, выразившихся в подписании резолюции о сотрудничестве двух международных структур. Лозунг саммита ШОС в Астане — «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию» — отражает одну из главных целей организации. В условиях непрекращающихся геополитических конфликтов и роста угроз международного терроризма, обеспечение мира, безопасности и стабильного развития в регионе становится особенно актуальным.
Принятые по итогам саммита 24 документа определяют задачи и меры организации на среднесрочную перспективу.
Главный из них — Астанинская декларация, где нашли отражение консолидированные подходы государств — членов ШОС к актуальным региональным и мировым проблемам. Так одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остается поддержание безопасности в государствах-участниках и по периметру внешних границ. Именно с этим связано, по словам Владимира Путина, решение о преобразовании региональной антитеррористической структуры организации в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности. Задачи наркобезопасности будет решать Антинаркотический центр в Душанбе. Перемены ожидаются и в работе самой ШОС. В этом смысл предложений по ее модернизации, одобренных на саммите, исходя из нынешних реалий. По словам помощника Президента РФ Юрия Ушакова, необходимо придать динамику работе ШОС, реформировать механизмы безопасности.
Судя по итогам саммита в Астане, принятых на нем документов и дискуссий в рамках «ШОС плюс», роль и значимость организации как одной из ключевых опор справедливого многостороннего мира будет возрастать.
Мнения
Андрей Денисов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам:
Cовременная международная обстановка переживает весьма непростой период. Он может быть проиллюстрирован стихотворной строкой из классической китайской поэзии — шань юй юй лай фэн мань лоу (山雨欲来风满楼), что означает напряженная обстановка перед бурей. В этих условиях международные организации призваны сыграть свою конструктивную роль.
Особое значение имеют те новые международные организации, где такого засилия или присутствия западников нет. И поэтому они способны на поиск взаимоприемлемых коллективных решений в интересах и отдельных регионов, и всего человечества. Таковыми являются Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС.
Значение этих организаций возрастает. Это видно уже из того, что и туда, и туда стоит целая очередь желающих стран, которые хотели бы к ним присоединиться и в этих условиях. Я думаю, что российско-китайское сотрудничество, взаимодействие, стремление к взаимопониманию в этих организациях будет укрепляться и дальше.
Константин Косачев, заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ:
Наши оппоненты, которые ревнуют развитие Шанхайской организации сотрудничества — постоянно пытаются представить ее как структуру, где доминируют только две страны: Россия и Китай. Это неправда. Я уверен, и с нашей стороны, и с китайской стороны есть очень твердая нацеленность на то, чтобы обеспечить там равный учет всех точек зрения. И именно через это обеспечить эффективность организации. Это, конечно же, импонирует всем потенциальным новичкам, которые хотели бы с этой организацией сотрудничать, либо в нее вступить. Мы не пытаемся навязать внешнему миру наши интересы, наши потребности, наши программы развития, но мы последовательно выстраиваем отношения внутри этой организации. Любая организация должна заниматься именно этим. Мы видим, что кризис в том же Североатлантическом альянсе, в том же Европейском союзе начался после того, как эти структуры стали пытаться выходить за пределы своей уставной географической политической компетенции и предлагать, точнее, навязывать остальному миру свои услуги. В этом никакого будущего совершенно точно нет. Будущее за такими структурами, как ШОС и, естественно, БРИКС.
Николай Снопков, первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь:
Повестка, которая сегодня у ШОС есть, очень актуальная. Она очень выгодна, и я бы даже сказал своевременна для Республики Беларусь. Это касается и транспорта, и упрощения услуг автомобильного, железнодорожного и авиационного передвижения. Это и фонд, и межбанковское сотрудничество, и валюта во взаиморасчетах. С 2010 года мы активно наблюдали за всеми повестками и участвовали в них.