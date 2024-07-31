Гутерриш: За последние годы ШОС стала важным участником на международной арене

Наши оппоненты, которые ревнуют развитие Шанхайской организации сотрудничества — постоянно пытаются представить ее как структуру, где доминируют только две страны: Россия и Китай. Это неправда. Я уверен, и с нашей стороны, и с китайской стороны есть очень твердая нацеленность на то, чтобы обеспечить там равный учет всех точек зрения. И именно через это обеспечить эффективность организации. Это, конечно же, импонирует всем потенциальным новичкам, которые хотели бы с этой организацией сотрудничать, либо в нее вступить. Мы не пытаемся навязать внешнему миру наши интересы, наши потребности, наши программы развития, но мы последовательно выстраиваем отношения внутри этой организации. Любая организация должна заниматься именно этим. Мы видим, что кризис в том же Североатлантическом альянсе, в том же Европейском союзе начался после того, как эти структуры стали пытаться выходить за пределы своей уставной географической политической компетенции и предлагать, точнее, навязывать остальному миру свои услуги. В этом никакого будущего совершенно точно нет. Будущее за такими структурами, как ШОС и, естественно, БРИКС.