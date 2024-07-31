В Таджикистане открыли китайский центр по подготовке геодезистов и топографов

Как отмечают преподаватели, у Китая богатый опыт в сфере инженерной геодезии, которым он готов поделиться с соседями. Недавно мастерская в Душанбе получила симулятор тахометра. Теперь с помощью специальной программы студенты на компьютере учатся работать с прибором. С помощью GPS, они, не отходя от рабочего места, могут проводить наблюдательные исследования. Студенты учатся работать на китайских тахометрах. Они сказали, что эти приборы очень точные, анализ данных занимает не три дня, как обычно — результаты приходят меньше чем за сутки.