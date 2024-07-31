В Таджикистане открыли китайский центр по подготовке геодезистов и топографов

Китай и Таджикистан наращивают двусторонние отношения в рамках ШОС. Особое внимание страны уделяют и сфере образования. Один из ярких примеров сотрудничества — Мастерская имени легендарного китайского изобретателя Лу Баня в Душанбе. Учебный центр был открыт в стенах Технического университета республики.
«Мастерская Лу Бань» названа в честь древнего китайского философа, инженера, изобретателя, строителя. Лу Бань придумал такие инструменты, как пила и дрель, которыми люди пользуются и сегодня.
Даже спустя тысячу лет его имя продолжает нести знание и просвещение. Учебный центр в честь Лу Баня открыли в 2022 году. Центр оснащен по последнему слову техники: на новейших компьютерах и приборах проходят подготовку будущие топографы и геодезисты.
Фото: Медиакорпорация Китая
Умарджон Тошаев, заведующий кафедрой инженерной геодезии Таджикского технического университета им. М. Осими, считает: «Современные вызовы требуют современных методов решения. Сегодня невозможно построить качественные здания без правильного и тщательного анализа. Студенты должны получить практические навыки уже на этапе обучения. Благо сегодня в мастерской имеются все современные приборы. Учим студентов работать с ними».
Как отмечают преподаватели, у Китая богатый опыт в сфере инженерной геодезии, которым он готов поделиться с соседями. Недавно мастерская в Душанбе получила симулятор тахометра. Теперь с помощью специальной программы студенты на компьютере учатся работать с прибором. С помощью GPS, они, не отходя от рабочего места, могут проводить наблюдательные исследования. Студенты учатся работать на китайских тахометрах. Они сказали, что эти приборы очень точные, анализ данных занимает не три дня, как обычно — результаты приходят меньше чем за сутки.
В мастерской обучаются студенты разных инженерных специальностей. Одно из важных направлений — это изучение технологий получения экологически чистой энергии. В процессе подготовки у студентов есть возможность понаблюдать за процессом получения энергии при помощи ветрогенератора, а также узнать, как и где эту энергию можно применять. Все это с использованием новейших механизмов.
Рауф Джурахонзода, проректор по международным связям Таджикского технического университета им. М. Осими, рассказывает: «В рамках ШОС Китай поддерживает идеи по развитию сотрудничества между нашими странами в разных отраслях. Конечно, уделяется внимание и гуманитарной сфере. Сегодня Китай предлагает лучшие условия для обучения и получения ученых степеней в своих вузах — это разного рода гранты, бесплатные курсы повышения квалификации. “Мастерские Лу Баня” открыты более чем в 20 странах мира. Это говорит о том, что Китай готов делиться своим богатым опытом».
За пару лет работы мастерская подготовила более 1000 специалистов, и они работают в разных отраслях. Обучают профессии и на совместных китайско-таджикских предприятиях.
Фото: Медиакорпорация Китая
Ускоренная индустриализация — одна из главных стратегических целей Таджикистана. Для ее реализации в стране строятся новые промышленные объекты. В связи с этим ощущается спрос на квалифицированные кадры.
Этот вопрос помогает решать и Китай. Внедряются различные образовательные программы, где готовят будущих специалистов для промышленности Таджикистана.