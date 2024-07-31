Новый план развития реформ в Китае может стать образцом для других стран

На третьем пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва, проходившем с 15 по 18 июля 2024 года в Пекине, было принято решение о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации.
В коммюнике пленума, опубликованном 18-го числа, слово «реформа» было упомянуто 53 раза и стало ключевым. Очевидно, что Китай хочет использовать этот пленум для того, чтобы прояснить вектор дальнейшего всестороннего углубления реформ в стране в предстоящий период и придать важное направляющее значение национальной системе управления, экономическому развитию страны и укреплению национальной безопасности в преддверии 80-й годовщины образования Китайской Народной Республики в 2029 году.
Прежде всего, как видно из коммюнике пленума, всестороннее углубление реформ остается одним из основных направлений модернизации Китая. Общая цель продолжения всестороннего углубления реформ заключается в дальнейшем совершенствовании и развитии социалистического строя с китайской спецификой, продвижении модернизации системы и потенциала государственного управления. Это означает, что слово «реформа», которое несколько раз встречается в коммюнике, относится не только к корректировкам в экономической сфере, но и к прогрессу в области культуры, социального управления и других аспектов. Для достижения общей цели дальнейшего всестороннего углубления реформ в коммюнике было представлено их систематизированное планирование. Шесть из них связаны с реформой экономической системы, что означает, что реформа экономической системы по-прежнему является ключевым моментом, а также отражает основную отправную точку, сосредоточенную на экономическом строительстве.
Еще стоит отметить, что среди всех представленных планов «формирование системы социалистической рыночной экономики высокого уровня» было поставлено на первое место. Система социалистической рыночной экономики высокого уровня является важной гарантией осуществления китайской модернизации. В коммюнике подчеркивается важность содействия взаимному дополнению имеющимися преимуществами и совместному развитию секторов экономики с разными формами собственности. Только постоянно углубляя реформы и стимулируя эндогенный импульс хозяйствующих субъектов, мы сможем и дальше укреплять фундамент постоянно совершенствующейся экономики и вносить еще больший вклад в реализацию модернизации Китая. Высококачественное развитие — первостепенная задача всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. А развитие производительных сил нового качества является неотъемлемым требованием и важной точкой фокуса для продвижения высококачественного развития. В коммюнике подчеркивается необходимость совершенствования системы и механизма развития производительных сил нового качества с учетом местных условий. Сосредоточить внимание на ключевых областях развития производительных сил нового качества позволит локализованный подход. В будущем Китай будет интенсивно реализовывать стратегию подъема страны силами науки и образования, стратегию наращивания государственной мощи за счет кадров и стратегию стимулирования развития за счет инноваций. Это станет надежной гарантией формирования системы социалистической рыночной экономики высокого уровня.
В коммюнике еще раз подчеркивается, что китайская модернизация осуществляется в движении по пути мирного развития. Китай будет и впредь твердо придерживаться независимой и самостоятельной мирной внешней политики, содействовать построению сообщества единой судьбы человечества, внедрять в практику общечеловеческие ценности.
Это не только отражает приверженность Китая собственному развитию, но и надежду на достижение общего глобального процветания посредством мирного сотрудничества, а также демонстрирует ответственность Китая на международной арене.
В «Решении», рассмотренном и принятом на этом пленуме, предлагается более 300 важных мер в сфере реформ. Китай в очередной раз демонстрирует свою твердую позицию сохранять стратегическую решимость и содействовать национальному развитию в сложной и нестабильной международной ситуации.
Мнения
Исхак Масалиев, председатель ЦК Компартии Кыргызстана:
Те успехи, которых добились Китайская Народная Республика и ее народ, они, безусловно, являются колоссальными и оказывают огромное влияние на всю мировую экономику. Я в течение 20 лет практически ежегодно посещаю Китай и вижу, что в стране происходят кардинальные изменения, в которые трудно поверить. Буквально на глазах меняются города и села, меняется инфраструктура и, самое главное, изменяются человек, общество, восприятие. Такие масштабные преобразования в развитии экономики и общества подтверждают сегодня очевидное — Китай достиг значительных успехов, обратив на себя внимание мировой общественности. В любой стране мира, почти в каждом каком-либо более-менее сложном изделии, присутствует деталь, произведенная в Китайской Народной Республике. Сегодня страна находится на высочайшем уровне развития и открыта к сотрудничеству практически во всех сферах. Поэтому, безусловно, опыт Китайской Народной Республики, опыт Компартии Китая неоценим и он, конечно, должен использоваться другими странами.
Кигбаджа Салифо Кули, генеральный секретарь Совместного центра исследований и разработок Кот-д’Ивуара и Китая:
Я верю, что продолжающееся всестороннее углубление реформ в Китае будет способствовать его развитию во многих областях, что очень важно для всего мира, и, конечно, окажет положительное влияние на Африку. В Абиджане, экономической столице Кот-д’Ивуара, за последние два года появилось много новых электромобилей из Китая. Китай лидирует в мире по развитию солнечной энергетики и возобновляемых источников энергии и обладает огромным потенциалом в этой сфере. Многие страны надеются перенять опыт Китая в области развития.
Кэлвин Хоэ, научный сотрудник Общества внешней политики (Индонезия):
Китай делится достижениями и опытом в области развития со всем миром. Высокоскоростная железная дорога Джакарта — Бандунг — успешный пример совместной реализации Китаем и Индонезией проекта «Пояс и путь». Кроме того, мы с нетерпением ожидаем расширения сотрудничества с Китаем в таких областях, как зеленая экономика.
Шакил Рамай, главный исполнительный директор Института исследований и развития Азиатской экоцивилизации (Пакистан):
Китай стремительно развивается и добился значительных успехов в таких областях, как технологические инновации и электронная коммерция. В то же время Китай активно делится своими достижениями в области развития со всем миром. Председатель КНР предложил создать пилотную зону сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь», которая позволит внедрить электронную коммерцию во многих странах. В то же время Китай также помогает другим развивающимся странам в модернизации сельского хозяйства. Всестороннее углубление реформ в Китае будет способствовать качественному развитию и модернизации, что также имеет большое значение для глобального развития.