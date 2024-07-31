Новый план развития реформ в Китае может стать образцом для других стран

Те успехи, которых добились Китайская Народная Республика и ее народ, они, безусловно, являются колоссальными и оказывают огромное влияние на всю мировую экономику. Я в течение 20 лет практически ежегодно посещаю Китай и вижу, что в стране происходят кардинальные изменения, в которые трудно поверить. Буквально на глазах меняются города и села, меняется инфраструктура и, самое главное, изменяются человек, общество, восприятие. Такие масштабные преобразования в развитии экономики и общества подтверждают сегодня очевидное — Китай достиг значительных успехов, обратив на себя внимание мировой общественности. В любой стране мира, почти в каждом каком-либо более-менее сложном изделии, присутствует деталь, произведенная в Китайской Народной Республике. Сегодня страна находится на высочайшем уровне развития и открыта к сотрудничеству практически во всех сферах. Поэтому, безусловно, опыт Китайской Народной Республики, опыт Компартии Китая неоценим и он, конечно, должен использоваться другими странами.