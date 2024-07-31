В Китае сделали ставку на качество производства и технические инновации

В Китае состоялся перый в мире полет беспилотного воздушного такси над землей и морем. Маршрут соединяет 2 основных города в районе Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь. Протяженность рейса между Шэньчжэнем и Чжухаем более 100 километров. Китай стремится стать мировым лидером в разработках и применении искусственного интеллекта на транспорте и в других сферах к 2030 году. В этой связи у простых людей, далеких от инноваций, часто возникает вопрос, а может ли искусственный интеллект украсть их рабочие места и вызвать массовую безработицу?