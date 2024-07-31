В Китае сделали ставку на качество производства и технические инновации

Реформа, на которую решился Китай в последние десятилетия, это не изменение в какой-то одной сфере, а сдвиги, одновременно затрагивающие все области сферы жизни государства, в том числе экономику, экологию, научные исследования, сельское хозяйство. Сегодня главная ставка на модернизацию уже существующего производства и новые производственные силы.
Если в 2012 году в стране насчитывалось 49 тысяч высокотехнологичных предприятий, то по итогам 2023 года их уже около 400 тысяч.
Сюй Хунцай, заместитель руководителя Комитета по экономической политике Китайской академии политических наук:
«Сегодня очевидно, что традиционные способы развития нашей экономики за счет того же экспорта уже неэффективны. Не дают большого эффекта и другие устоявшиеся модели развития. Именно поэтому сейчас все больше внимания уделяется инновациям. Появилось предложение о развитии новых производственных сил. Суть этого предложения — в повышении эффективности традиционных моделей хозяйствования и развития за счет внедрения новых технологий».
В недавно изданной белой книге, где официальный Пекин объясняет основные принципы модернизации по-китайски, отдельным пунктом выделены особенности западных моделей модернизации, которые Китай не желает видеть в своей практике. Это прежде всего чрезмерная сосредоточенность на интересах капитала, уже укоренившийся принцип демократии для избранных, а также односторонние действия во внешней политике.
У генераторной установки гидроэлектростанции Байхэтань самая большая автономная мощность в мире. Фото: Медиакорпорация Китая
Лу Кэли, доцент института марксизма Китайского народного университета:
«Китайская модернизация имеет пять основных характеристик. Она включает огромное население, общее процветание для всех, материальный и культурно-этический прогресс, гармонию между человеком и природой и мирное развитие. Эти аспекты демонстрируют, что китайская модернизация отличается от западной модели».
Весной этого года по всему Китаю прошли мероприятия, посвященные дню китайских брендов. В 2024 году день китайских брендов тесно связан с термином производительной силы нового качества. Под ним подразумевают применение новейших технологий, высокую эффективность, что позволяет выпускать продукцию безкомпромиссного качества и соответствует текущей философии развития страны. Одна из шанхайских компаний в период акции «День китайских брендов» представила проект самой протяженной в мире сверхпроводящей линии электропередачи. Это революционная технология в энергетике, модернизация которой сейчас является одной из главных задач.
Фото: Медиакорпорация Китая
Ши Фанди, заместитель начальника отдела Шанхайской муниципальной электроэнергетической компании:
«Во-первых, важна модернизация всей структуры энергосистемы, повышения ее пропускной способности, что закладывает прочную основу для экспорта новых энергоносителей. Во-вторых, мы совершенствуем возможности энергосистемы, которые можно наблюдать, измерять, контролировать и настраивать, что также может значительно повысить ее способность принимать и поглощать энергию из новых источников».
Новые источники энергии — одна из главных тем модернизации по-китайски. Она напрямую связана с экологией и борьбой с глобальным изменением климата. Для сокращения выбросов углекислого газа Китай поставил себе на службу ветер, солнце и воду. Гидроэлектростанцию Байхэтань полностью ввели в эксплуатацию меньше двух лет назад. У генераторной установки ГЭС, спроектированной Китаем, самая большая автономная мощность в мире. 16 энергоблоков могут вырабатывать в год электроэнергию для 75 миллионов человек.
Тан Минь, генеральный директор энергоснабжающей компании Наньчун:
«Сеть сверхвысокого напряжения создает условия для передачи энергии на дальние расстояния. Зеленое развитие — характеристика модернизации с китайской спецификой, которая отличается от западной. Одним из важных аспектов является гармоничное сосуществование человека и природы».
Китай упорно работает для достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Первоочередной план действий в этом направлении подразумевает сокращение выбросов углекислого газа на 130 миллионов тонн до конца 2025 года. Значительная роль в этом плане отведена и производству экологически чистых авто. Каждая третья новая машина в КНР на новых источниках энергии. Здесь китайским автоконцернам постоянно приходится опережать время, предлагая инновационные продукты, которые повышают безопасность на дорогах. В их числе и искусственный интеллект.
Ши Цзяньпин, вице-президент отдела интеллектуального вождения компании-поставщика ИИ-решений для автопрома:
«Например, если есть светофор, когда и где автомобиль должен начать тормозить? Что делать, если на дорогу вышел человек? Автомобиль должен корректировать свои решения для нашего нового ПО. Мы записываем, как люди ведут машину в различных сценариях, и позволяем ИИ учиться самостоятельно, чтобы он мог принимать собственные решения».
В Китае состоялся перый в мире полет беспилотного воздушного такси над землей и морем. Маршрут соединяет 2 основных города в районе Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь. Протяженность рейса между Шэньчжэнем и Чжухаем более 100 километров. Китай стремится стать мировым лидером в разработках и применении искусственного интеллекта на транспорте и в других сферах к 2030 году. В этой связи у простых людей, далеких от инноваций, часто возникает вопрос, а может ли искусственный интеллект украсть их рабочие места и вызвать массовую безработицу?
Искусственный интеллект используется и для управления новыми видами транспорта, который раньше можно было увидеть только в фантастических фильмах. Грузовой беспилотник Фэнчжоу-90. Фото: Медиакорпорация Китая
Ю Вэй, председатель Effort Intelligent Equipment:
«Могу сказать, что революция промышленных роботов не создаст никаких проблем в сфере занятости. Прежде всего мы используем роботов для замены людей в опасных и грязных видах работ. Мы должны беречь их здоровье. Во-вторых, с использованием большого количества промышленных роботов повышается эффективность труда. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем люди смогут работать только 2 или 3 дня в неделю и все остальное время будут трудиться роботы».
В этом тоже одна из задач реформ, чтобы инновации и новые технологии не поглотили бы полностью традиционный уклад жизни. Модернизация по-китайски не случайно охватывает большой временной период, она рассчитана на адаптацию миллионов людей к новым реалиям реформы, это не отказ от прошлого. Они скорее дополняют его, избегая резких и неоправданных потрясений.