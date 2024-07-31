Искусство Китая и России показали на выставке в Пекине

Я родился в Сиане, вырос в Пиняо. В моем творчестве отражается любовь к родине и ее эстетическое восприятие. В своем выступлении на вернисаже я сказал, что учился в средней школе Центральной академии художеств Китая, где изучал советскую художественную мысль. В этой системе очень ценили основы мастерства, мы практиковались в течение четырех лет. Как раз в то время между нами и СССР было много общего с точки зрения социалистического реализма. В ранний период и до выхода на пенсию я часто рисовал портреты и показывал жизнь трудящихся, служа той эпохе и в память о ней. Однако на фоне того времени не придавали большого значения индивидуальности того или иного художника. И мужчины, и женщины тогда носили одинаковые темно-синие костюмы. Такой общественный климат повлиял и на искусство. Казалось, что все картины сделаны одним человеком. Но мой учитель У Гуаньчжун поддерживал творчество и новое в изображении, где, по его мнению, должны сочетаться как восточный, так и западный колориты. Именно под его влиянием я больше внимания стал обращать на природу и пейзажи. За долгие годы работы я приобрел свой стиль, отражая наше национальное ощущение жизни и сочетая его с традиционным искусством.