Искусство Китая и России показали на выставке в Пекине

Искусство Китая и России показали на выставке, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.
Экспозицию представили в Культурном дворце национальностей — здании, находящемся практически в самом сердце столицы. Организована выставка была Китайским международным центром культурной коммуникации.
Художественная выставка, посвященная 75-летию установления дипотношений между Россией и Китаем и Годам культуры Китая и России. Фото: Ольга Гальперович
Основная творческая часть с китайской стороны — это произведения известного мастера Ван Циньшэна, а также работы других художников, его коллег. Россия показала калейдоскоп жанров и мастеров: живописные работы народного художника Евгения Ромашко, гравюры Зураба Церетели и скульптура народного художника РФ Андрея Ковальчука, который лично присутствовал на торжественном открытии.
«В этом году сразу два прекрасных повода встретиться — 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, а также открытие Годов культуры наших стран», — отметил во время вернисажа народный художник России, председатель Союза художников страны скульптор Андрей Ковальчук. Он продолжил: «Эта выставка открывается буквально через несколько дней после встречи лидеров двух наших государств, что придает ей особое звучание. Культурные связи между нами в последние 30 лет активно развиваются, и Лун Юйсян, руководитель Китайского международного центра коммуникации, делает очень большую работу в этом направлении. Им было организовано много выставок и культурных мероприятий между двумя странами. Я надеюсь, что это работа будет продолжена, и гораздо больше жителей Китая узнает о культуре наших стран. И в знак благодарности у меня сегодня особая миссия: Президиум Российской академии художеств во главе с Зурабом Церетели принял решение о принятии господина Луна почетным членом Российской академии художеств». После этих слов состоялось торжественное вручение документов и даже мантии академика с шапочкой.
Председатель Союза художников России скульптор Андрей Ковальчук (справа) вручил диплом Российской академии художеств «За большой вклад в развитие дружеских связей» организатору выставки с китайской стороны Лун Юйсяну.
Организатор выставки с китайской стороны Лун Юйсян с радостью принял награду, надел мантию и получил диплом от Российской академии художеств «За большой вклад в развитие дружеских связей».
Как отметил позже нам в интервью Андрей Ковальчук, отношения между художниками двух стран действительно довольно тесные, поскольку многие китайские мастера приезжали и приезжают учиться классическому академическому искусству именно в Россию, где до сих пор сохранились самые лучшие традиции реализма и прекрасно работает система образования. Зато, по его мнению, в Китае больше возможностей продемонстрировать свое творчество — здесь больше галерей и выставочных пространств.
«В Китае меня привлекает культура. За 5000 лет складывались разные времена, но сейчас в стране есть огромное количество музеев, университетов, художников. Очень большое внимание уделяется и культуре, и изобразительному искусству. Смотришь на это и радуешься. Здесь есть очень много талантливых художников. И вот сегодняшний автор — Ван Циньшэн тому пример. Он показывает очень высокий уровень искусства. Подобные обменные выставки нужны. Мы друг у друга учимся и замечаем тонкости. Гуохуа — национальное направление китайского искусства — постепенно перетекло и в творчество этого художника. На стыке эпох и традиций возникает очень интересная работа», — высказал свою точку зрения Андрей Ковальчук.
Ван Циньшэн — знаменитый китайский мастер, автор основной части экспозиции, представил пейзажи в темных пастельных тонах, демонстрируя, как элегантность классики перетекает в современное ощущение пространства и света. Наблюдая за течением жизни природы и деревень своей родной провинции Шэньси, художник оставляет ощущение спокойного созерцания и философского размышления над тем, что происходит на земле. Ван Циньшэн признался в интервью, что для него важно поучаствовать в подобной большой экспозиции.
"Работы, которые я здесь представил, отражают путь, пройденный мной за долгие годы творчества. Все работы написаны маслом, но для меня важно, что они отражают и китайскую эстетику. Я в своих картинах стараюсь сохранять традиции нашего национального искусства. Китайские художники предпочитают показывать свои ощущения от увиденных прекрасных пейзажей, обдумывая их, вкладывая в работы свои размышления и понимание мира.
Для китайских художников важна атмосфера и основная мысль. Во время учебы нам говорили, что нужно рисовать с натуры, то есть буквально показать увиденное. Эмоции и творческий почерк тех или иных художников должны основываться на реалиях, настоящей природе. Что касается колористики, то она тоже специфична для китайского живописного искусства. Не используя сильный цветовой контраст, мы хотим отразить поэтичность и романтичность. Многие зрители говорят, что, глядя на мои работы, можно почувствовать внутреннее спокойствие, которое особо драгоценно для современных людей.
Ван Циньшэн и его друзья-художники. Фото: Ольга Гальперович
Я родился в Сиане, вырос в Пиняо. В моем творчестве отражается любовь к родине и ее эстетическое восприятие. В своем выступлении на вернисаже я сказал, что учился в средней школе Центральной академии художеств Китая, где изучал советскую художественную мысль. В этой системе очень ценили основы мастерства, мы практиковались в течение четырех лет. Как раз в то время между нами и СССР было много общего с точки зрения социалистического реализма. В ранний период и до выхода на пенсию я часто рисовал портреты и показывал жизнь трудящихся, служа той эпохе и в память о ней. Однако на фоне того времени не придавали большого значения индивидуальности того или иного художника. И мужчины, и женщины тогда носили одинаковые темно-синие костюмы. Такой общественный климат повлиял и на искусство. Казалось, что все картины сделаны одним человеком. Но мой учитель У Гуаньчжун поддерживал творчество и новое в изображении, где, по его мнению, должны сочетаться как восточный, так и западный колориты. Именно под его влиянием я больше внимания стал обращать на природу и пейзажи. За долгие годы работы я приобрел свой стиль, отражая наше национальное ощущение жизни и сочетая его с традиционным искусством.
«Осенний пруд», Ван Циньшэн, холст, микс материалов.
Выставка приурочена к перекрестным годам культуры и 75-летию установления китайско-российских дипотношений. Я очень рад и надеюсь на усиление контактов с российскими художниками. В Китае большой популярностью пользуется ряд российских мастеров и их пейзажная живопись маслом.
С России мы начинали знакомиться с искусством Запада. Мы хорошо знакомы с русским художественным наследием. В рамках этой выставки становится очевидно, что в русской живописи пейзаж занимает особое место.
Эта выставка — прекрасная возможность для общения, художники отражают изменения эпохи, и нам в Китае интересно, что наши коллеги показывают из пережитого. Здесь можно увидеть тенденции, которых придерживаются российские художники, какие традиции они сохраняют и какие инновации вносят. Нам очень нравится", — отметил в заключение Ван Циньшэн.
Фото: Ольга Гальперович.